Prorogata all’11 ottobre la mostra fotografica ‘Uno sguardo’ di Claudio Barontini

Prorogata fino a domenica 11 ottobre la mostra fotografica Uno sguardo di Claudio Barontini, ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (ingresso libero). La proroga, decisa a seguito della buona affluenza di pubblico registrata nelle prime settimane di apertura, consentirà di visitare l’esposizione per un’altra quindicina di giorni rispetto alla chiusura, inizialmente prevista per il 26 settembre.

La mostra, organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppocon il contributo del Comune di Lucca e il patrocinio della Provincia di Lucca, propone un percorso attraverso oltre quarant’anni di fotografia di Claudio Barontini, riunendo e intrecciando differenti filoni della sua ricerca in bianco e nero.

Al centro dell’esposizione che comprende una settantina di foto, troviamo una selezione dei suoi ritratti più celebri, dedicati ad alcune delle personalità più significative della cultura, dell’arte, del cinema, della musica e dello spettacolo internazionale: da Patti Smith a Lindsay Kemp, da Vivienne Westwood a Franco Zeffirelli, da Susan Sarandon a Vittorio Gassman, da Sylvester Stallone a Lina Wertmuller, fino a Re Carlo III.

Accanto ai ritratti trova ampio spazio anche il ciclo Flâneur, nel quale il fotografo osserva con sguardo curioso ciò che accade intorno a lui durante i suoi spostamenti in Italia e all’estero. Città, strade, persone, attese, imprevedibili coincidenze e dettagli apparentemente marginali vengono restituiti sotto forma di impressioni e frammenti di storie prelevate dalla quotidianità.

Un nucleo specifico dell’esposizione è inoltre pensato come omaggio a Lucca e al suo territorio. Concepito appositamente per questa mostra, in particolare, è il trittico inedito dedicato a Ilaria del Carretto, in cui Barontini immortala il capolavoro di Jacopo della Quercia, in un momento inusuale: prima dell’arrivo dei visitatori, quando i sacrestani preparano all’apertura la sala della Cattedrale di San Martino che custodisce il monumento.

La mostra Uno sguardo a cura di Alice Barontini si presenta così come una grande narrazione composta al suo interno da molti racconti: persone, luoghi, incontri, situazioni e istanti appartenenti a contesti differenti, sono tenuti saldamente insieme dalla continuità dello sguardo dell’autore, sempre attento ai dettagli inattesi e allo scavo psicologico, volto a costruire un dialogo intimo tra fotografo, soggetto ritratto e spettatore.