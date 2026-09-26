Da primario a paziente nel sogno di Renato Severino: Paolo Sardelli presenta il suo libro a Lucca

Si tratta di un ex chirurgo toracico ed ha lavorato per tutta la carriera nel servizio sanitario nazionale pubblico. Nel romanzo racconta la vicenda di Renato Severino, un anziano primario chirurgo che in un sogno notturno si ritrova dall’altra parte: diventa paziente. Nel passaggio da medico a malato perde progressivamente l’autorevolezza di cui godeva in corsia e sperimenta la difficoltà, comune purtroppo a tanta gente priva di privilegi o disponibilità economica, di sentirsi ascoltato e riconosciuto nei propri bisogni. La sua esperienza non viene attribuita alla colpa o alla negligenza dei singoli sanitari. È il riflesso di un sistema nel quale i tagli alla spesa pubblica e la scarsità di personale costringono medici, infermieri e operatori a lavorare in fretta. Anche loro sono vittime di questa condizione: sottoposti a uno stress spesso insostenibile e privati del tempo necessario per svolgere fino in fondo il proprio lavoro. L’empatia, invece, richiede tempo: tempo per ascoltare, comprendere e prendersi cura.