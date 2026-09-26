L'appuntamento|
Da primario a paziente nel sogno di Renato Severino: Paolo Sardelli presenta il suo libro a Lucca
L’ex chirurgo toracico riflette sulle criticità del servizio sanitario nazionale. Modera l’incontro Paolo Citti; l’intero ricavato andrà a Medici senza frontiere
Lunedì (9 novembre), alle 18, Paolo Sardelli presenterà alla libreria Feltrinelli di Lucca il romanzo Non solo medico, in uscita il 24 ottobre per Edizioni Progetto Cultura, i cui diritti di autore sono devoluti interamente a Medici senza frontiere. L’incontro sarà moderato da Paolo Citti, professore straordinario dell’Università Guglielmo Marconi di Pisa.
Paolo Sardelli e il suo romanzo
Si tratta di un ex chirurgo toracico ed ha lavorato per tutta la carriera nel servizio sanitario nazionale pubblico. Nel romanzo racconta la vicenda di Renato Severino, un anziano primario chirurgo che in un sogno notturno si ritrova dall’altra parte: diventa paziente. Nel passaggio da medico a malato perde progressivamente l’autorevolezza di cui godeva in corsia e sperimenta la difficoltà, comune purtroppo a tanta gente priva di privilegi o disponibilità economica, di sentirsi ascoltato e riconosciuto nei propri bisogni. La sua esperienza non viene attribuita alla colpa o alla negligenza dei singoli sanitari. È il riflesso di un sistema nel quale i tagli alla spesa pubblica e la scarsità di personale costringono medici, infermieri e operatori a lavorare in fretta. Anche loro sono vittime di questa condizione: sottoposti a uno stress spesso insostenibile e privati del tempo necessario per svolgere fino in fondo il proprio lavoro. L’empatia, invece, richiede tempo: tempo per ascoltare, comprendere e prendersi cura.
Un sistema sanitario, sia pure all’estero invidiato da tutti, può rivelare le sue criticità quando si fonda soltanto su criteri aziendali. La salute non è una voce di spesa negoziabile. Nel sogno Renato riflette anche sulla precarietà della formazione in molte scuole di specializzazione chirurgiche italiane e nutre qualche perplessità sui criteri meritocratici che regolano le carriere all’interno del Sistema sanitario nazionale pubblico.
“Il romanzo – spiega Sardelli – non ha alcuna finalità politica né, soprattutto, di lucro. Non cerca colpevoli e non intende accusare nessuno: vuole soltanto indurre a una riflessione attenta sulle difficoltà della sanità pubblica e sulle conseguenze che esse hanno per i malati e per chi vi lavora, a parte alcuni e pochi centri ospedalieri di eccellenza“.