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Fondazione Giuseppe Pera, successo per il seminario su salute e lavoro in San Micheletto

26 settembre 2026 | 15:36
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di Redazione

Redazione

Fondazione Giuseppe Pera, successo per il seminario su salute e lavoro in San Micheletto

L’appuntamento dal titolo ‘Salute e lavoro: un approccio di genere’ è il secondo appuntamento del ciclo ‘Dialoghi tra diritto e medicina del lavoro’

Si è tenuto venerdì (25 settembre), nell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara del complesso di San Micheletto, il seminario Salute e lavoro: un approccio di genere, secondo appuntamento del ciclo Dialoghi tra diritto e medicina del lavoro.

Al centro dell’incontro il dialogo tra la prospettiva giuslavoristica e quella della medicina del lavoro, con particolare attenzione alle specificità della salute femminile: dall’organizzazione dei tempi di lavoro alla salute riproduttiva, dal benessere psicologico alla prevenzione dei rischi.

La giornata di studio è stata organizzata da Labour Law Community, attraverso il gruppo dialoghi, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Pera e l’Università di Pisa.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione e il patrocinio dell’ordine degli avvocati di Lucca, dell’ordine dei consulenti del lavoro – consiglio provinciale di Lucca, dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca e dei comitati pari opportunità dell’ordine degli avvocati e dell’ordine dei medici.