Fondazione Giuseppe Pera, successo per il seminario su salute e lavoro in San Micheletto

Si è tenuto venerdì (25 settembre), nell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara del complesso di San Micheletto, il seminario Salute e lavoro: un approccio di genere , secondo appuntamento del ciclo Dialoghi tra diritto e medicina del lavoro.

La giornata di studio è stata organizzata da Labour Law Community, attraverso il gruppo dialoghi, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Pera e l’Università di Pisa.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione e il patrocinio dell’ordine degli avvocati di Lucca, dell’ordine dei consulenti del lavoro – consiglio provinciale di Lucca, dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca e dei comitati pari opportunità dell’ordine degli avvocati e dell’ordine dei medici.