Il bilancio|
Fondazione Giuseppe Pera, successo per il seminario su salute e lavoro in San Micheletto
L’appuntamento dal titolo ‘Salute e lavoro: un approccio di genere’ è il secondo appuntamento del ciclo ‘Dialoghi tra diritto e medicina del lavoro’
Si è tenuto venerdì (25 settembre), nell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara del complesso di San Micheletto, il seminario Salute e lavoro: un approccio di genere, secondo appuntamento del ciclo Dialoghi tra diritto e medicina del lavoro.
Al centro dell’incontro il dialogo tra la prospettiva giuslavoristica e quella della medicina del lavoro, con particolare attenzione alle specificità della salute femminile: dall’organizzazione dei tempi di lavoro alla salute riproduttiva, dal benessere psicologico alla prevenzione dei rischi.
La giornata di studio è stata organizzata da Labour Law Community, attraverso il gruppo dialoghi, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Pera e l’Università di Pisa.
L’iniziativa si è svolta con la collaborazione e il patrocinio dell’ordine degli avvocati di Lucca, dell’ordine dei consulenti del lavoro – consiglio provinciale di Lucca, dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca e dei comitati pari opportunità dell’ordine degli avvocati e dell’ordine dei medici.