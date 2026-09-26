Il meglio della Garfagnana al Salone del gusto di Torino

Presenti il Consorzio per la Tutela del Farro Igp e i presìdi Slow Food: Biroldo della Garfagnana, Pane di Patate della Garfagnana e Prosciutto Bazzone

Grazie anche all’Unione Comuni Garfagnana, il Consorzio per la Tutela del Farro Igp della Garfagnana e i tre presìdi della locale Condotta Slow Food – il Biroldo della Garfagnana, il Pane di Patate della Garfagnana e il Prosciutto Bazzone – partecipano al Salone del Gusto – Terra Madre che si svolge, dal 24 al 27 settembre.

Quello di Torino è l’appuntamento che riunisce produttori e artigiani del settore agroalimentare provenienti da tutto il mondo. Numerosi i visitatori che si sono soffermati allo stand dove viene distribuita la famosa minestra di farro e la polenta con mais 8 file. Nella giornata di ieri la postazione ha ricevuto la vista del Commissario di Toscana Promozione Turistica Giacomo Bugliani e della Responsabile di Vetrina Toscana Chiara Lanari, i quali si sono complimentati per la qualità dei prodotti promossi nel contesto della manifestazione.

Il Salone del Gusto di Torino è un evento biennale di interesse mondiale dove protagonisti assoluti sono le materie prime, ma anche chi le produce e chi le lavora, dando così vita alla filiera. In questo senso la Garfagnana rappresenta un territorio da scoprire: con la sua ricca biodiversità, i genuini sapori della sua tavola e le antiche ricette tramandate di generazione in generazione. La partecipazione della Garfagnana in un contesto come questo è dunque un’occasione per far conoscere l’identità e la qualità dei prodotti, ma anche uno straordinario veicolo di promozione territoriale legato al cibo. Un modo per addentrarsi nella tradizione, partendo dalla conquista del palato, per suscitare interesse verso una terra dal grande potenziale che rappresenta un unicum in Toscana.