In San Cristoforo la mostra con le opere del concorso artistico per i giovani ‘Sui passi di Francesco’

In occasione dell’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi (1226-2026), l’associazione Ucai Lucca (Unione cattolica artisti italiani) in collaborazione con l’arcidiocesi di Lucca, presenta nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo la mostra Sui passi di Francesco.

In esposizione le opere selezionate del concorso artistico per i giovani. Un percorso artistico che ha visto i giovani confrontarsi con l’attualità del messaggio francescano, attraverso linguaggi e sensibilità contemporanee. La mostra si avvale del patrocinio di St Francis’ Ways – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa e del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Domenica 4 ottobre alle 15 nella chiesa di San Cristoforo, si tiene la festa di San Francesco ed in occasione dell’inaugurazione della mostra, è in programma la cerimonia ufficiale di premiazione. Saranno consegnati i premi e gli attestati di partecipazione a tutti i giovani artisti selezionati. I tre premi principali, offerti dalla curia arcivescovile di Lucca, consistono in buoni acquisto del valore di 150, 100 e 50 euro spendibili alla cartoleria Biagioni in via Fillungo 156. Nel corso della cerimonia saranno inoltre consegnati alcuni premi speciali. Ingresso libero.

Il programma degli eventi collaterali prevede venerdì 9 ottobre alle 18 Il Vangelo con stupore con fra Adriano in arte Mago Magone dell’Ordine secolare francescano che spiegherà passi della Bibbia e del Vangelo con giochi di prestigio. Un incontro coinvolgente per famiglie, giovani e ragazzi, per scoprire anche la Parola evangelica con meraviglia. Infine giovedì 15 ottobre alle 17 presentazione del libro San Francesco e Lucca del professor Raffaele Savigni (Maria Pacini Fazzi Editore). Interverranno monsignor Paolo Giulietti arcivescovo di Lucca, Mauro Ronzani docente dell’Università di Pisa e l’autore Raffaele Savigni. Modererà Francesca Fazzi della Maria Pacini Fazzi Editore.

Si tratta di un appuntamento di approfondimento storico sul profondo legame tra San Francesco, l’Ordine francescano e Lucca.