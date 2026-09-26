La memoria e il rito attraverso l’Amleto di Shakespeare: via al laboratorio teatrale

Il teatro torna a farsi spazio di aggregazione, esplorazione e rito collettivo. A partire da ottobre, prenderà il via un nuovo e ambizioso percorso di ricerca scenica diretto dall’attore e regista Simone Lippi. Le iniziative, nate sotto il cappello del Perpetuum Lab, sono organizzate in stretta collaborazione con il Centro Studi Santa Gemma, il Centro Civico di San Vito e la compagnia teatrale I Postumi.

Il progetto non si propone di portare in scena la celebre tragedia shakespeariana in modo tradizionale. Il capolavoro del Bardo fungerà invece da “pre-testo drammaturgico e antropologico” per sviscerare i temi universali della morte, della perdita e della commemorazione.

L’obiettivo del laboratorio è la costruzione di un vero e proprio rito funebre laico e contemporaneo, unendo le suggestioni del testo classico con fonti eterogenee, canti, immagini e contributi individuali dei partecipanti. Il lavoro si svilupperà lungo un arco di nove mesi e culminerà nel mese di giugno 2027 in una veglia. Durante questo evento performativo immersivo, il pubblico abbandonerà la consueta fruizione frontale per abitare lo spazio scenico e partecipare attivamente all’atto commemorativo.

Per chi desidera accedere alle selezioni, o anche solo per i curiosi che vogliono mettersi in gioco e vivere una giornata immersi nella pratica teatrale, è previsto un laboratorio intensivo introduttivo fissato per domani (27 settembre).

Dalle 10 alle 18 al Centro civico di San Vito, i partecipanti affronteranno una sessione di training fisico e vocale. Gran parte della giornata sarà dedicata allo sviluppo delle proposte sceniche individuali o di coppia: monologhi, poesie, canti, danze o azioni silenziose.

Il percorso è rivolto a persone con esperienza di pratiche sceniche e con una forte motivazione personale. Durerà da ottobre a giugnostrutturato su due incontri settimanali (lunedì e benerdì, dalle 20,30 alle 23,30) più un weekend intensivo al mese.

Il percorso di nove mesi è completamente gratuito, basato sull’autonomia produttiva e sull’auto-tassazione condivisa per le sole spese di allestimento. È richiesto unicamente un contributo fisso di 10 euro per i weekend intensivi (inclusa la giornata del 27 settembre) per coprire il tesseramento, l’assicurazione e le spese vive.