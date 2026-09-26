L'evento|
L’album omonimo dei ‘Rage against the machine’ protagonista dei Wednesday break my heart
Appuntamento fissato allo Sky Stone & Songs e guidato da Mario Mantilli. L’appuntamento è a ingresso libero
Un disco che ha fatto dell’incontro fra rock, rap e impegno politico e una voce immediatamente riconoscibile. È Rage against the machine, l’album d’esordio dell’omonima band statunitense, che sarà il protagonista del prossimo appuntamento di Wednesday break my heart, in programma mercoledì (30 settembre), alle 18,30, allo Sky Stone & Songs, quando Mario Mantilli ci svelerà i segreti e il background di questa pietra miliare.
Pubblicato nel 1992, il disco mette insieme i riff di Tom Morello, la voce di Zack de la Rocha e una sezione ritmica capace di tenere uniti metal, funk e hip hop. Brani come Killing in the Name, Bombtrack e Wake Up hanno dato forma a un suono potente, inseparabile dalle parole con cui la band affronta razzismo, violenza e potere.
L’incontro sarà l’occasione per riascoltare l’album e ripercorrere le ragioni per cui, a oltre trent’anni dalla sua uscita, continua a parlare anche al presente.
L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.