L’album omonimo dei ‘Rage against the machine’ protagonista dei Wednesday break my heart

Un disco che ha fatto dell’incontro fra rock, rap e impegno politico e una voce immediatamente riconoscibile. È Rage against the machine, l’album d’esordio dell’omonima band statunitense, che sarà il protagonista del prossimo appuntamento di Wednesday break my heart, in programma mercoledì (30 settembre), alle 18,30, allo Sky Stone & Songs, quando Mario Mantilli ci svelerà i segreti e il background di questa pietra miliare.