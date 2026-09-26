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Lucca Film Festival 2026: ecco tutti gli appuntamenti della seconda giornata
Dalle proiezioni del concorso internazionale e l’omaggio a San Francesco fino alla consegna del Premio alla Carriera al regista Julian Schnabel
Un programma ricco quello della seconda giornata, domani (27 settembre), della 22esima edizione del Lucca Film Festival, che si tiene fino al 4 ottobre ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
La giornata si apre alle 15 al Cinema Centrale con il lungometraggio in concorso Snake Milkers and the Miserable Lady, opera prima di Vahid Alvandifar, coproduzione Iran/Svezia: una favola macabra e road movie nei paesaggi rurali iraniani su un cacciatore di serpenti che muore sul lavoro ma torna miracolosamente in vita.
Snake milkers and the miserable lady
Alla stessa ora, ma al Complesso di San Micheletto, la proiezione del film muto Frate Francesco di Giulio Antamoro (Italia, 1927), parte della rassegna dedicata a San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della sua scomparsa (1226), dal titolo Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia, musica, organizzato e coordinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un itinerario cronologico di otto film, realizzati tra il 1918 e il 2016, dalle prime rappresentazioni di San Francesco nel cinema muto alle riletture più recenti. Il film Frate Francesco racconta la vita del santo attraverso quattro canti, dal bacio al lebbroso alle stimmate, con una narrazione solenne e una costruzione figurativa ambiziosa.
Alle 17, al Cinema Centrale, è in programma un’altra proiezione del Concorso Internazionale Lungometraggi, curato da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino, con il bengalese Master, opera seconda di Rezwan Shahriar Sumit: la storia è quella di un insegnante idealista corroso dai meccanismi del potere politico locale.
Master
A seguire, il cortometraggio fuori concorso Maedeli-la-brèche, la prima opera diretta da Jaco Van Dormael (in giuria per il concorso cortometraggi), che nel 1981 vinse l’Oscar per il miglior film studentesco straniero agli Student Academy Awards. Sempre alle 17 si torna al Complesso di San Micheletto per omaggiare il regista, sceneggiatore e produttore lituano Šarūnas Bartas, che sarà a Lucca come giurato dei lungometraggi, con il film The Corridor (1995): film meditativo ambientato in un claustrofobico appartamento di Vilnius all’indomani dell’indipendenza dalla Russia.
La serata del festival si tiene come di consueto al Cinema Astra e si apre alle 21 con il Focus sui Giovani Registi Toscani con il cortometraggio Kill Time diretto da Niccolò Forcella, che sarà sul palco con Alessandro De Francesco. Girato in 16 millimetri, senza dialoghi e interpretato da Antonio Gerardi, il corto ha al centro le oscure sfaccettature della curiosità umana e del desiderio di possesso.
A seguire la consegna del Premio alla Carriera al regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel, che presenterà al pubblico di Lucca – moderato da Alessandro Romanini e come evento speciale realizzato in collaborazione con Netflix – il suo ultimo film, In the hand of Dante. Schnabel sarà quindi protagonista lunedì (28 settembre) al Cinema Astra di una masterclass aperta al pubblico, sempre moderata da Alessandro Romanini, ed è in corso l’omaggio dal festival con una retrospettiva della sua filmografia, che comprende film quali Basquiat, Lo scafandro e la farfalla, Miral, Prima che sia notte e Van Gogh sulla soglia dell’eternità.
Lucca Film Festival
Negli anni, il Lucca Film Festival ha ospitato grandi nomi del cinema internazionale, ha omaggiato i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch, da Ethan Hawke e Susan Sarandon a Isabelle Huppert, da Rutger Hauer a George Romero, da Paolo Sorrentino a Willem Dafoe, da Chiara Mastroianni e Paul Schrader a Matthew Modine e Ruben Östlund ma anche Aleksandr Sokurov e Gaspar Noè, diventando un punto di riferimento culturale in Italia. L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Banca Generali Private Wealth Management (Paolo Tacchi) e Banca Pictet sono i main sponsor della manifestazione. Con la partecipazione del Ministero della cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del comune di Lucca e Vivi Lucca Eventi e con la compartecipazione di Lands of Giacomo Puccini e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Il festival si avvale inoltre del supporto di Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Manifatture Digitali Cinema, Sofidel, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum – Casa Natale, Farmacia Maffei, Unicoop Firenze, Audi Center Terigi, Tenuta del Buonamico, Martinelli Luce, Naturanda, Futuro3D, e si avvale della coproduzione di Tecno Servizi, Ristorante Giglio, Palazzo Pfanner, Over The Real, Teatro del Giglio di Lucca, Scuola Imt Alti Studi Lucca, Accademia di Belle Arti di Carrara, Liceo Artistico Musicale e Coreutico Augusto Passaglia, Liceo Classico Niccolò Machiavelli, Isis Pertini, Associazione 50&Più, Acli Lucca. Ma anche Ansa, Rai Toscana, Rai Radio 3, Movieplayer.it, Radio Incontro, Film4 Life, Festival Scope, Acsi Associazione Centri Sportivi Italiani, Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), Trenitalia, Fic, Uicc, Cinit, Ucca, Arci, Fedic, Corte Tripoli, Circolo del Cinema di Lucca, Cineforum Ezechiele 25:17, Cinema Centrale, Astra e Moderno, Università di Pisa, Università degli Studi Firenze, Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti, Pisa al Cinema, Cineteca Bologna, Cineteca Nazionale, Istituto Musicale Luigi Boccherini, Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Associazione Donne all’Ultimo Grido, Spam! Rete per le arti contemporanee, Lucca Comics & Games, Photolux Festival, Lucca Classica Music Festival.
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