Lucca Film Festival 2026: ecco tutti gli appuntamenti della seconda giornata

Al Pacino in 'In the Hand of Dante'

Un programma ricco quello della seconda giornata, domani (27 settembre), della 22esima edizione del Lucca Film Festival, che si tiene fino al 4 ottobre ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il regista statunitense Julian Schnabel

La giornata si apre alle 15 al Cinema Centrale con il lungometraggio in concorso Snake Milkers and the Miserable Lady, opera prima di Vahid Alvandifar, coproduzione Iran/Svezia: una favola macabra e road movie nei paesaggi rurali iraniani su un cacciatore di serpenti che muore sul lavoro ma torna miracolosamente in vita.

Snake milkers and the miserable lady

Alla stessa ora, ma al Complesso di San Micheletto, la proiezione del film muto Frate Francesco di Giulio Antamoro (Italia, 1927), parte della rassegna dedicata a San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della sua scomparsa (1226), dal titolo Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia, musica, organizzato e coordinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un itinerario cronologico di otto film, realizzati tra il 1918 e il 2016, dalle prime rappresentazioni di San Francesco nel cinema muto alle riletture più recenti. Il film Frate Francesco racconta la vita del santo attraverso quattro canti, dal bacio al lebbroso alle stimmate, con una narrazione solenne e una costruzione figurativa ambiziosa.

Alle 17, al Cinema Centrale, è in programma un’altra proiezione del Concorso Internazionale Lungometraggi, curato da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino, con il bengalese Master, opera seconda di Rezwan Shahriar Sumit: la storia è quella di un insegnante idealista corroso dai meccanismi del potere politico locale.

Master

A seguire, il cortometraggio fuori concorso Maedeli-la-brèche, la prima opera diretta da Jaco Van Dormael (in giuria per il concorso cortometraggi), che nel 1981 vinse l’Oscar per il miglior film studentesco straniero agli Student Academy Awards. Sempre alle 17 si torna al Complesso di San Micheletto per omaggiare il regista, sceneggiatore e produttore lituano Šarūnas Bartas, che sarà a Lucca come giurato dei lungometraggi, con il film The Corridor (1995): film meditativo ambientato in un claustrofobico appartamento di Vilnius all’indomani dell’indipendenza dalla Russia.

La serata del festival si tiene come di consueto al Cinema Astra e si apre alle 21 con il Focus sui Giovani Registi Toscani con il cortometraggio Kill Time diretto da Niccolò Forcella, che sarà sul palco con Alessandro De Francesco. Girato in 16 millimetri, senza dialoghi e interpretato da Antonio Gerardi, il corto ha al centro le oscure sfaccettature della curiosità umana e del desiderio di possesso.

A seguire la consegna del Premio alla Carriera al regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel, che presenterà al pubblico di Lucca – moderato da Alessandro Romanini e come evento speciale realizzato in collaborazione con Netflix – il suo ultimo film, In the hand of Dante. Schnabel sarà quindi protagonista lunedì (28 settembre) al Cinema Astra di una masterclass aperta al pubblico, sempre moderata da Alessandro Romanini, ed è in corso l’omaggio dal festival con una retrospettiva della sua filmografia, che comprende film quali Basquiat, Lo scafandro e la farfalla, Miral, Prima che sia notte e Van Gogh sulla soglia dell’eternità.

In the Hand of Dante

Lucca Film Festival