Lucca Film Festival, inaugurata ufficialmente la 22esima edizione

La 22esima edizione di Lucca Film Festival ha aperto le porte alle 16 di oggi (26 settembre) con il taglio del nastro al tappeto rosso del cinema Astra.

Il presidente Nicola Borrelli e la regista e responsabile della sezione Scrivere cinema Cristina Puccinelli, assieme ai suoi studenti, hanno accompagnato la cerimonia di apertura, inaugurando così l’inizio della prima giornata di festival.