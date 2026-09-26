L’inaugurazione|
Lucca Film Festival, inaugurata ufficialmente la 22esima edizione
Sul tappeto rosso per il taglio del nastro il presidente Nicola Borrelli, Cristina Puccinelli e i ragazzi di ‘Scrivere cinema’
La 22esima edizione di Lucca Film Festival ha aperto le porte alle 16 di oggi (26 settembre) con il taglio del nastro al tappeto rosso del cinema Astra.
Il presidente Nicola Borrelli e la regista e responsabile della sezione Scrivere cinema Cristina Puccinelli, assieme ai suoi studenti, hanno accompagnato la cerimonia di apertura, inaugurando così l’inizio della prima giornata di festival.
La prima proiezione in anteprima italiana a dare il via al concorso lungometraggi della giornata, al cinema Centrale, è stato First days (2026, Svizzera), di Michael Karrer e Kim Allamand, seguito da un intervento di quest’ultimo sul palco, che ha ribadito l’importanza dei festival per film di limitata distribuzione come questo.
Oltre alla sala, il festival si potrà vivere anche lungo le strade della città dalle ore 20,45, con Lucca effetto cinema, la sezione di eventi speciali dal vivo, curata da Irene Passaglia, che trasformerà i locali notturni in luoghi a tema film cult, il cui main event dal nome Post credits. The story ends. The nights begins. si terrà questa sera (26 settembre) in piazza San Francesco alle 21,30, seguito da un dj set in collaborazione con Miscela.
Domani (27 settembre), si terrà presso il cinema Astra alle 21 la consegna del premio alla carriera a Julian Schnabel, seguita dalla proiezione del suo ultimo film La mano di Dante (2025, Usa, Italia). Per il programma completo si può consultare il sito ufficiale di Lucca film festival.