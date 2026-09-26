San Francesco, 800 anni dopo: a Lucca una messa e un concerto per ricordare il santo di Assisi

La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo Giulietti e vedrà l’esibizione dei giovani del Boccherini e del Passaglia

Domenica 4 ottobre, alle 17, nella chiesa di San Francesco a Lucca, l’arcivescovo Monsignor Paolo Giulietti presiederà una celebrazione eucaristica. Alle 18,30 seguirà un concerto che vedrà protagonisti le allieve e gli allievi del Conservatorio di Musica Luigi Boccherini e del Liceo Musicale Augusto Passaglia, in un appuntamento organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana e aperto a tutti ad ingresso libero, senza alcuna prenotazione.

L’iniziativa rientra nel programma Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia, musica, ideato e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per tutto il 2026, per ricordare il Santo di Assisi e approfondirne l’eredità spirituale e culturale.

“L’anno dell’ottavo centenario del transito di san Francesco – afferma monsignor Paolo Giulietti – ci richiama, come chiesa e singoli fedeli, a una vita autenticamente cristiana: nell’amore profondo per Dio, nella semplicità della vita, nella fratellanza cordiale con tutti, nell’amicizia con gli ultimi, nella cura del Creato“.

“La chiesa di San Francesco è ancora oggi consacrata e luogo che racchiude memoria e fatti della storia della città di Lucca – aggiunge Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca –. La primigenia destinazione devozionale, perno originario di tutte le attuali funzioni, si manifesta in questa celebrazione, che racchiude il momento liturgico – la messa – e il successivo momento artistico – il concerto – nel giorno dell’ottocentesimo anniversario della morte di Francesco, patrono d’Italia, i cui valori per fedeli e non rappresentano il richiamo a principi universali di solidarietà cura, pace e rispetto verso la natura“.

Alla celebrazione seguirà un concerto dal programma decisamente ricco e variegato, ma ideato nello spirito di celebrare in musica la figura del Santo con autori quali Mozart, Petrassi, Miller, Gijelo e Deraco. Sul palco ragazze e ragazzi del Conservatorio di Musica Luigi Boccherini diretti dal maestro Remo Pieri e studenti del Liceo Musicale Augusto Passaglia, sotto la direzione della professoressa Ausilia Cristoforo e del professor Roberto Presepi.

Nell’occasione saranno raccolte offerte a sostegno dei progetti di contrasto alla povertà educativa che Caritas coordina sui territori. Questo evento rappresenta inoltre il culmine di un più ampio percorso di animazione culturale e musicale delle piccole comunità e dei paesi più periferici della provincia, il Festival della Musica di Comunità, organizzato dalla Caritas Diocesana di Lucca, progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell’ambito del bando Spettacolo dal vivo. Nel corso dell’iniziativa sono stati realizzati 14 concerti tra Garfagnana, Media Valle e Versilia, coinvolgendo gli studenti e le studentesse del Liceo Musicale Augusto Passaglia e del Conservatorio di Musica Luigi Boccherini.

Il concerto del 4 ottobre a San Francesco conclude così un percorso che ha portato la musica nei territori, favorendo occasioni di incontro, partecipazione e condivisione.