Successo per ‘Virginia e Ofelia – Specchi d’acqua’ di Andrea Benedetti

Si è concluso con un positivo riscontro del pubblico Virginia e Ofelia – Specchi d’acqua, lo spettacolo scritto da Andrea Benedetti, che ha messo in dialogo due figure femminili della letteratura attraverso un originale intreccio di parola, teatro e musica.

In scena, insieme alle due attrici Chiara Gistri e Caterina Simonelli, il soprano Mary Burke Barber e il pianista Stefano Teani, protagonisti di un percorso musicale e teatrale capace di accompagnare i momenti più intensi della narrazione.

Numerosi gli apprezzamenti raccolti al termine dello spettacolo, sia per l’interpretazione degli artisti sia per la qualità e l’originalità del progetto. L’iniziativa è stata sostenuta dal Laboratorio Brunier e dall’Accademia di Montegral del maestro Kuhn, con il contributo del Comune di Lucca.