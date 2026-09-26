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Cultura e Spettacoli
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Successo per ‘Virginia e Ofelia – Specchi d’acqua’ di Andrea Benedetti

26 settembre 2026 | 22:56
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di Redazione

Redazione

Successo per &#8216;Virginia e Ofelia – Specchi d’acqua&#8217; di Andrea Benedetti

In scena un percorso musicale e teatrale capace di accompagnare i momenti più intensi del dialogo fra due figure femminili della letteratura

Si è concluso con un positivo riscontro del pubblico Virginia e Ofelia Specchi d’acqua, lo spettacolo scritto da Andrea Benedetti, che ha messo in dialogo due figure femminili della letteratura attraverso un originale intreccio di parola, teatro e musica.

In scena, insieme alle due attrici Chiara Gistri e Caterina Simonelli, il soprano Mary Burke Barber e il pianista Stefano Teani, protagonisti di un percorso musicale e teatrale capace di accompagnare i momenti più intensi della narrazione.

Numerosi gli apprezzamenti raccolti al termine dello spettacolo, sia per l’interpretazione degli artisti sia per la qualità e l’originalità del progetto. L’iniziativa è stata sostenuta dal Laboratorio Brunier e dall’Accademia di Montegral del maestro Kuhn, con il contributo del Comune di Lucca.

Una serata che ha confermato la forza di un incontro tra teatro, letteratura e musica, affidato alla sensibilità degli interpreti e alla scrittura di Andrea Benedetti.