Un comitato per organizzare gli eventi per il centenario della morte di Carlo Del Prete

Un comitato d’onore e un articolato programma di eventi per rendere omaggio alla memoria di Carlo Del Prete, il celebre aviatore lucchese protagonista delle grandi trasvolate atlantiche negli anni Venti del Novecento.

L’amministrazione comunale di Lucca ha gettato le basi per le celebrazioni del centenario della scomparsa del medagliato d’oro al valore aeronautico — nato in città il 21 agosto 1897 e morto a Rio de Janeiro il 16 agosto 1928 — approvando gli indirizzi per le attività culturali da realizzare nel 2028.

La misura è stata formalizzata dalla giunta comunale con la deliberazione numero 256, adottata su proposta dell’assessora alla cultura Mia Pisano nel corso della seduta presieduta dal vicesindaco Fabio Barsanti e dall’assessore anziano Moreno Bruni. L’atto dà il via libera all’istituzione di un apposito comitato per le celebrazioni che vedrà la partecipazione dei familiari di Del Prete, di studiosi della materia e di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, associazioni ed enti del territorio. I componenti dell’organismo presteranno il proprio operato a titolo del tutto gratuito.

Il piano delle iniziative, che si svilupperà in prevalenza tra il 2027 e il 2028, comprende l’organizzazione di mostre, convegni, incontri divulgativi e ricerche storiche per approfondire la figura dell’ufficiale, già compagno d’impresa di Francesco De Pinedo e Arturo Ferrarin.