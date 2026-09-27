Il lucchese Bruni vince il Premio Giotto per la poesia

L’autore lucchese Andrea Bruni, con il componimento intitolato Aleppo , ha vinto la sezione poesia del 13esimo concorso letterario nazionale Premio Giotto – Colle di Vespignano promosso dall’associazione Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico.

La Giuria, nel conferire il massimo riconoscimento, ha accompagnato il premio con la motivazione ufficiale: “La poesia riempie la silenziosa voragine scavata dal dolore, formano i versi una metafora della vita come fosse un seme che non germoglierà più, una lenta discesa che cela la luce della speranza. La dura realtà della guerra spiegata a un bambino nell’unico modo possibile per cercare di fargli credere che quella sia la normalità . Una scelta difficile dettata dall’amore”.

Visualizzando il valore dell’evento e il riconoscimento ricevuto, l’autore ha espresso viva gratitudine per l’accoglienza. “Desidero esprimere – ha detto – un sentito ringraziamento alla presidente di giuria e a tutti i componenti per questo importante riconoscimento e per la splendida accoglienza in un luogo meraviglioso e ricco di storia come la Casa di Giotto”.