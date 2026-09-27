letteratura|
Il lucchese Bruni vince il Premio Giotto per la poesia
Con il componimento intitolato Aleppo
L’autore lucchese Andrea Bruni, con il componimento intitolato Aleppo, ha vinto la sezione poesia del 13esimo concorso letterario nazionale Premio Giotto – Colle di Vespignano promosso dall’associazione Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico.
La Giuria, nel conferire il massimo riconoscimento, ha accompagnato il premio con la motivazione ufficiale: “La poesia riempie la silenziosa voragine scavata dal dolore, formano i versi una metafora della vita come fosse un seme che non germoglierà più, una lenta discesa che cela la luce della speranza. La dura realtà della guerra spiegata a un bambino nell’unico modo possibile per cercare di fargli credere che quella sia la normalità. Una scelta difficile dettata dall’amore”.
Visualizzando il valore dell’evento e il riconoscimento ricevuto, l’autore ha espresso viva gratitudine per l’accoglienza. “Desidero esprimere – ha detto – un sentito ringraziamento alla presidente di giuria e a tutti i componenti per questo importante riconoscimento e per la splendida accoglienza in un luogo meraviglioso e ricco di storia come la Casa di Giotto”.