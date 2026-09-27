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IntavoliAmo l’eccellenza, laboratorio di degustazione a Borgo a Mozzano
L’appuntamento è per lunedì 28 settembre dalle 11 alle 15
IntavoliAmo l’eccellenza arriva a Borgo a Mozzano. Il progetto nasce dalla collaborazione fra Toscana Promozione Turistica, Anci Toscana e i Gruppi di Azione Locale della Toscana ed è dedicato alle eccellenze del Gal Montagnappennino.
L’appuntamento è per lunedì 28 settembre dalle 11 alle 15 al Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano per un laboratorio di degustazione e condivisione con amministratori locali, operatori, giornalisti, blogger, insieme a Vetrina Toscana, per costruire un’offerta turistica che interpreti l’identità del territorio del Gal Montagnappennino passando dai prodotti enogastronomici.
“IntavoliAmo l’eccellenza” mette al centro Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.