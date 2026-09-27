La città si è trasformata in un set con Lucca Effetto Cinema

Gli spettacoli Disney in piazza Anfiteatro, La spada nella roccia in via Michele Rosi, Benvenuti a Jurassic Crack in corte Compagni, A qualcuno piace caldo in via Fillungo e la famiglia Addams in piazza della Cittadella . Sono solo alcune tra le 31 messe in scena tematiche che spaziano tra i generi horror, fantasy, musical e pop, divisi in aree circoscritte all’interno del centro storico. Si è tenuta poi la premiazione dei migliori cosplayer della festa davanti il cinema Astra.

Piazza San Francesco, dalle 21,30, si è vista al centro del main event della serata, Post credits. The story ends. The night begins, con un incontro tenuto dalla giornalista e critica cinematografica Chiara Nicoletti, Prendersi cura delle parole. Quinto potere, libertà di espressione e ricerca, con ospiti i dottorandi della scuola Imt Fabian Konopka ed Elena Mischia. Sul palco anche il presidente e direttore artistico di Lucca film festival Nicola Borrelli e il prorettore vicario Imt Marco Paggi. La discussione ha affrontato il tema della responsabilità nell’uso delle parole, anche durante il corso della storia, attraverso i racconti dei due dottorandi.