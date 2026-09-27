L'evento|
La città si è trasformata in un set con Lucca Effetto Cinema
Locali, piazze e vie del centro storico tra spettacoli dal vivo e allestimenti tematici che hanno caratterizzato la serata
Dalle 19 circa all’una circa di ieri notte (26 settembre) si è svolta Lucca Effetto cCnema, l’annuale festa di apertura, curata dall’organizzatrice Irene Passaglia, che accompagna l’inizio del Lucca Film Festival in tutta la città: dagli spettacoli dal vivo ispirati ai film cult per le strade al dj set Miscela in piazza San Francesco.
Gli spettacoli Disney in piazza Anfiteatro, La spada nella roccia in via Michele Rosi, Benvenuti a Jurassic Crack in corte Compagni, A qualcuno piace caldo in via Fillungo e la famiglia Addams in piazza della Cittadella. Sono solo alcune tra le 31 messe in scena tematiche che spaziano tra i generi horror, fantasy, musical e pop, divisi in aree circoscritte all’interno del centro storico. Si è tenuta poi la premiazione dei migliori cosplayer della festa davanti il cinema Astra.
Piazza San Francesco, dalle 21,30, si è vista al centro del main event della serata, Post credits. The story ends. The night begins, con un incontro tenuto dalla giornalista e critica cinematografica Chiara Nicoletti, Prendersi cura delle parole. Quinto potere, libertà di espressione e ricerca, con ospiti i dottorandi della scuola Imt Fabian Konopka ed Elena Mischia. Sul palco anche il presidente e direttore artistico di Lucca film festival Nicola Borrelli e il prorettore vicario Imt Marco Paggi. La discussione ha affrontato il tema della responsabilità nell’uso delle parole, anche durante il corso della storia, attraverso i racconti dei due dottorandi.
A seguire, la piazza si è animata con la musica del dj set in collaborazione con Miscela, dalle 22 a dopo la mezzanotte.
Nella serata di stasera (27 settembre), alle 21 presso il cinema Astra, si terrà la cerimonia di premiazione alla carriera al regista Julian Schnabel, assieme alla proiezione del suo ultimo film La mano di Dante, una co-produzione Usa e Italia.