Lucca Film Festival, terza giornata all’insegna del regista Julian Schnabel

Sempre alle 15 ma a San Micheletto, la rassegna di film di Julian Schnabel continua con Lo Scafandro e la farfalla , interpretato da Mathieu Amalric ed Emmanuelle Seigner, adattamento del libro autobiografico di Jean-Dominique Bauby, con cui Schnabel vinse il premio per il miglior regista al Festival di Cannes, ottenendo anche il Golden Globe per la miglior regia e il Golden Globe per il Miglior film straniero, oltre a una candidatura al premio Oscar come miglior regista. Stesso orario, alle 15 ma all’auditorium Fondazione Banda del Monte per la proiezione del documentario Umberto Eco – La biblioteca del mondo , diretto da Davide Ferrario, affascinante ritratto della memoria del filosofo e scrittore, ma anche una profonda visione della memoria collettiva del Mondo. Alle 16 altro film della rassegna dedicata a Julian Schnabel con Basquiat , sua opera del 1996, biografia del pittore Jean-Michel Basquiat e spaccato di un’epoca artistica irripetibile. Alle 17 al Cinema Centrale il lungometraggio georgiano in concorso, Supporting Role della regista Ana Urushadze, storia del provino per una ex stella del cinema locale, tra allucinazione e realtà, interpretato da Dato Bakhtadze. Sempre alle 17 a San Micheletto, rassegna dedicata a San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della sua scomparsa organizzata e coordinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con un classico della cinematografia mondiale, Francesco, giullare di Dio di Roberto Rossellini (1950), la narrazione della vita del Santo in una serie di nove episodi indipendenti tratti dai Fioretti di San Francesco e dalla Vita di frate Ginepro.

Alle 18 al cinema Astra la masterclass aperta al pubblico del regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel, moderata da Alessandro Romanini. La sera alle 21, l’attore Lorenzo Aloi salirà sul palco del festival per ritirare il Premio Nuovi Protagonisti e per presentare la proiezione in anteprima di Rider, scritto, diretto e musicato a quattro mani da Roan Johnson e Davide Pavanello (in arte Dade), presentato alla recente Settimana internazionale della critica di Venezia, dall’8 ottobre nelle sale distribuito da I Wonder Pictures. Il film sarà presentato domani anche dal coregista Davide Pavanello e dall’attrice e cantautrice Kaze (Call My Agent Italia). Il film è un musical urbano interpretato anche da Johnny Marsiglia, Ensi, Axos, Rosa Chemical e Levante, con la partecipazione di Margherita Vicario e con Claudio Santamaria. Samuele detto Sami è un giovane rider che passa le sue giornate pedalando per Milano, spostandosi da una parte all’altra della città. Alla vigilia di Capodanno, quando la città è in festa fra luci scintillanti, Sami consegna un enorme ordine di sushi ad una suntuosa villa nella periferia nord di Milano. Invitato a restare per la serata, Sami incontra Nia, e i due sono subito attratti l’un l’altro. Ma proprio quando un amore sta per sbocciare, una decisione impulsiva costringerà Sami a decidere se affrontare le conseguenze delle proprie azioni o meno…