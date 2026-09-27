Lucca Film Festival, terza giornata all’insegna del regista Julian Schnabel
Masterclass al cinema Astra per il candidato all’Oscar. Prima serata con ‘Rider’ e il premio all’attore Lorenzo Aloi
Terza giornata, domani (28 settembre) della ventiduesima edizione del Lucca Film Festival, che si tiene fino al 4 ottobre a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Il programma della giornata prevede nel tardo pomeriggio la masterclass aperta al pubblico del regista e artista statunitense Julian Schnabel, fresco del Premio alla carriera consegnato dal festival. La giornata si apre alle 9,30 al Cinema Centrale con la proiezione del film Quasi Grazia, diretto da Peter Marcias. Alle 10 al Complesso di San Micheletto, nell’ambito di Over The Real, il concorso internazionale dedicato alla videoarte, la masterclass dell’artista britannico Neil Harbisson, riconosciuto come il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, in seguito all’integrazione nel 2004 di un’antenna nel cranio che, attraverso un algoritmo, converte i colori in frequenze sonore e in suoni.
Alle 15 al Cinema Centrale per il Concorso internazionale lungometraggi, curato da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino, il film turco Kurtuluþ – Salvation di Emin Alper, vincitore dell’Orso d’Argento Gran Premio della Giuria alla Berlinale, ispirato a un fatto di cronaca e ambientato in un villaggio sull’orlo di una crisi che potrebbe condurre alla distruzione o aprire la strada della salvezza.
Sempre alle 15 ma a San Micheletto, la rassegna di film di Julian Schnabel continua con Lo Scafandro e la farfalla, interpretato da Mathieu Amalric ed Emmanuelle Seigner, adattamento del libro autobiografico di Jean-Dominique Bauby, con cui Schnabel vinse il premio per il miglior regista al Festival di Cannes, ottenendo anche il Golden Globe per la miglior regia e il Golden Globe per il Miglior film straniero, oltre a una candidatura al premio Oscar come miglior regista. Stesso orario, alle 15 ma all’auditorium Fondazione Banda del Monte per la proiezione del documentario Umberto Eco – La biblioteca del mondo, diretto da Davide Ferrario, affascinante ritratto della memoria del filosofo e scrittore, ma anche una profonda visione della memoria collettiva del Mondo. Alle 16 altro film della rassegna dedicata a Julian Schnabel con Basquiat, sua opera del 1996, biografia del pittore Jean-Michel Basquiat e spaccato di un’epoca artistica irripetibile. Alle 17 al Cinema Centrale il lungometraggio georgiano in concorso, Supporting Role della regista Ana Urushadze, storia del provino per una ex stella del cinema locale, tra allucinazione e realtà, interpretato da Dato Bakhtadze. Sempre alle 17 a San Micheletto, rassegna dedicata a San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della sua scomparsa organizzata e coordinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con un classico della cinematografia mondiale, Francesco, giullare di Dio di Roberto Rossellini (1950), la narrazione della vita del Santo in una serie di nove episodi indipendenti tratti dai Fioretti di San Francesco e dalla Vita di frate Ginepro.
Sempre alle 17 ma all’auditorium Fondazione Banca del Monte, la proiezione di Inside Buffalo, diretto dal regista italo-americano Fred Kudjo Kuwornu, documentario su alcuni soldati della 92esima Divisione e anche su alcuni partigiani italiani, i quali hanno lottato assieme nella fase della ritirata nazista durante la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Alle 18 al cinema Astra la masterclass aperta al pubblico del regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel, moderata da Alessandro Romanini. La sera alle 21, l’attore Lorenzo Aloi salirà sul palco del festival per ritirare il Premio Nuovi Protagonisti e per presentare la proiezione in anteprima di Rider, scritto, diretto e musicato a quattro mani da Roan Johnson e Davide Pavanello (in arte Dade), presentato alla recente Settimana internazionale della critica di Venezia, dall’8 ottobre nelle sale distribuito da I Wonder Pictures. Il film sarà presentato domani anche dal coregista Davide Pavanello e dall’attrice e cantautrice Kaze (Call My Agent Italia). Il film è un musical urbano interpretato anche da Johnny Marsiglia, Ensi, Axos, Rosa Chemical e Levante, con la partecipazione di Margherita Vicario e con Claudio Santamaria. Samuele detto Sami è un giovane rider che passa le sue giornate pedalando per Milano, spostandosi da una parte all’altra della città. Alla vigilia di Capodanno, quando la città è in festa fra luci scintillanti, Sami consegna un enorme ordine di sushi ad una suntuosa villa nella periferia nord di Milano. Invitato a restare per la serata, Sami incontra Nia, e i due sono subito attratti l’un l’altro. Ma proprio quando un amore sta per sbocciare, una decisione impulsiva costringerà Sami a decidere se affrontare le conseguenze delle proprie azioni o meno…
Per maggiori informazioni e il programa completo www.luccafilmfestival.it.