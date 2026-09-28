A Porcari la giornata di studi dell’Opi di Lucca ‘Non c’è salute senza salute mentale’

Promuovere una cultura della cura fondata sull’ascolto, superare lo stigma legato alle patologie psichiatriche e rafforzare l’alleanza tra professionisti della sanità e comunità locale. In occasione dell’imminente Giornata mondiale della salute mentale (World Mental Health Day) del 10 ottobre, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Lucca organizza la giornata di studio intitolata Non c’è salute senza salute mentale: capire per non essere soli.

L’appuntamento si terrà venerdì (2 ottobre), dalle 14,30 alle 19,15, al teatro Vincenzo Da Massa Carrara in via Roma 121 a Porcari. L’evento, valido come corso di formazione con crediti Ecm per infermieri e infermieri pediatrici, è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza proprio per favorire un dialogo diretto tra specialisti e territorio.

I lavori si apriranno alle 14,45 con i saluti e la presentazione del corso a cura del presidente di Opi Lucca, Gabriele Ciucci. Subito dopo, alle 15, la scena sarà affidata all’attrice e autrice Elisabetta Salvatori con il toccante monologo Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila, dedicato alla complessa vita del pittore Antonio Ligabue.

A seguire, dalle 16 alle 18, si terrà la sessione formativa e scientifica curata dal responsabile scientifico dell’evento, lo psichiatra Enrico Marchi, e dall’infermiera Marianna Perilli. L’intervento ripercorrerà l’evoluzione dell’assistenza psichiatrica, dal vecchio modello custodialistico alla moderna presa in carico territoriale centrata sulla persona, affrontando i temi dell’etica assistenziale, della relazione terapeutica, del rispetto dei diritti e dell’empatia nella pratica di cura.

La seconda parte del pomeriggio vedrà lo svolgimento di una tavola rotonda moderata da Sirio Del Grande, che coinvolgerà i dirigenti dell’area Salute mantale dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest operanti nelle varie zone della provincia di Lucca insieme al collettivo artistico dell’Ultima chiave. Un momento di confronto aperto anche alle domande del pubblico per mappare i servizi attivi sul territorio, spiegare le modalità di accesso, approfondire la continuità assistenziale tra ospedale e servizi territoriali e valorizzare il ruolo cruciale delle famiglie nei percorsi di riabilitazione e recovery.