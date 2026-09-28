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Al Centro Le Vele di San Donato la collezione di foto con dedica dei cantanti lirici di Adolfo Berti

28 settembre 2026 | 17:42
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di Redazione

Redazione

Al Centro Le Vele di San Donato la collezione di foto con dedica dei cantanti lirici di Adolfo Berti

Mercoledì (30 settembre) alle 15,30 un appuntamento fra pezzi unici e rari e aneddoti dal mondo dei tenori, baritoni, soprani e contralti

Mercoledì (30 settembre) alle 15,30 al Centro Le Vele a San Donato, ospite della locale Caritas, Adolfo Berti presenterà alcune delle foto della sua collezione di immagini con dedica di cantanti lirici che ha raggiunto il numero di 421 a partire da quelle raccolte dal padre che ha iniziato nel 1935 a ‘inseguire’ tenori, baritoni, soprani e contralti e quant’altro.

Fra le foto il cast completo della Loreley del 1935 al Teatro del Giglio, i cast de La Bohéme e Madama Butterfly del 1942, i cast completi della Wally e della Loreley del 1954, sempre al Giglio.

“Racconterò per l’occasione – dice – anche la mia esperienza di figlio di un artista del coro che accompagnava il padre alle prove delle opere a Lucca e a Torre del Lago. Racconterò anche alcuni aneddoti riguardanti Mario del Monaco, Galliano Masini, Guido Malfatti, Luciano Pavarotti ed altri”.

L’ingresso è libero. 

Le mie foto con dedica di cantanti lirici - 6-pavarotti-2.jpg