L'appuntamento|
Al Centro Le Vele di San Donato la collezione di foto con dedica dei cantanti lirici di Adolfo Berti
Mercoledì (30 settembre) alle 15,30 un appuntamento fra pezzi unici e rari e aneddoti dal mondo dei tenori, baritoni, soprani e contralti
Mercoledì (30 settembre) alle 15,30 al Centro Le Vele a San Donato, ospite della locale Caritas, Adolfo Berti presenterà alcune delle foto della sua collezione di immagini con dedica di cantanti lirici che ha raggiunto il numero di 421 a partire da quelle raccolte dal padre che ha iniziato nel 1935 a ‘inseguire’ tenori, baritoni, soprani e contralti e quant’altro.
Fra le foto il cast completo della Loreley del 1935 al Teatro del Giglio, i cast de La Bohéme e Madama Butterfly del 1942, i cast completi della Wally e della Loreley del 1954, sempre al Giglio.
“Racconterò per l’occasione – dice – anche la mia esperienza di figlio di un artista del coro che accompagnava il padre alle prove delle opere a Lucca e a Torre del Lago. Racconterò anche alcuni aneddoti riguardanti Mario del Monaco, Galliano Masini, Guido Malfatti, Luciano Pavarotti ed altri”.
L’ingresso è libero.