Al Centro Le Vele di San Donato la collezione di foto con dedica dei cantanti lirici di Adolfo Berti

Mercoledì (30 settembre) alle 15,30 al Centro Le Vele a San Donato, ospite della locale Caritas, Adolfo Berti presenterà alcune delle foto della sua collezione di immagini con dedica di cantanti lirici che ha raggiunto il numero di 421 a partire da quelle raccolte dal padre che ha iniziato nel 1935 a ‘inseguire’ tenori, baritoni, soprani e contralti e quant’altro.