Cinema Astra: tanti in sala per il premio alla carriera a Julian Schnabel

Ieri sera (27 settembre), alle 21 , si è svolto il red carpet al cinema Astra per accogliere l’arrivo il regista statunitense Julian Schnabel , premiato alla carriera sul palco dal presidente del Lucca film festival Nicola Borrelli e dal sindaco Mario Pardini .

L’autore di Lo scafandro e la farfalla (2007), Van Gogh: sulla soglia dell’eternità (2018) e dell’ultimo La mano di Dante (2025), presentato al festival, ha ricevuto un caloroso benvenuto dalla numerosa folla in coda per assistere alla cerimonia di premiazione e alla proiezione del film.