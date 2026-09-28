Lucca Film Festival|
Cinema Astra: tanti in sala per il premio alla carriera a Julian Schnabel
Il regista sul palco ha presentato il suo ultimo film ‘La mano di Dante’: “Tutto è nato da Johnny Depp che mi regalò la Divina Commedia”
Ieri sera (27 settembre), alle 21, si è svolto il red carpet al cinema Astra per accogliere l’arrivo il regista statunitense Julian Schnabel, premiato alla carriera sul palco dal presidente del Lucca film festival Nicola Borrelli e dal sindaco Mario Pardini.
L’autore di Lo scafandro e la farfalla (2007), Van Gogh: sulla soglia dell’eternità (2018) e dell’ultimo La mano di Dante (2025), presentato al festival, ha ricevuto un caloroso benvenuto dalla numerosa folla in coda per assistere alla cerimonia di premiazione e alla proiezione del film.
“Quando stavo girando un film con Javier Bardem e Johnny Depp, – racconta Schanbel al pubblico dell’Astra – Johnny mi regalò un manoscritto della Divina Commedia. Volevo farci un film. Anni dopo, Oscar Isaac mi disse che se Johnny non l’avesse fatto, sarebbe stato lui il mio uomo per questo film”.
Nella giornata di oggi (28 settembre), alle 18, si terrà sempre presso il cinema Astra la masterclass col regista, aperta al pubblico, moderata da Alessandro Romanini. Mentre alle 21, al cinema Centrale, l’attore Lorenzo Aloi riceverà il premio Nuovi protagonisti per il film Rider (2026, Italia), di Roan Johnson e Davide Pavanello.