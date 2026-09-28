‘Lucca Genius Loci’, Bologni e Soldati protagonisti del concerto di apertura

Prende il via sabato (3 ottobre) alle 19, al Teatro San Girolamo, la nuova edizione di Lucca Genius Loci, il progetto culturale diffuso, costruito attraverso appuntamenti e collaborazioni, che invita a guardare Lucca attraverso la sua storia musicale e ad ascoltare, nei luoghi che l’hanno vista nascere e crescere, una parte della sua identità più autentica, con l’intento di riscoprire, valorizzare e restituire alla città di Lucca il patrimonio musicale che nei secoli ha contribuito a definirne il volto.

Il concerto di apertura, cui dà il titolo la frase di Luigi Boccherini La musica è fatta per parlare al cuore dell’uomo…, vedrà protagonisti il violinista Alberto Bologni e il pianista Simone Soldati, interpreti di un programma che attraversa epoche, stili e personalità diverse, unite dal filo della grande scuola musicale lucchese. Il concerto proporrà musiche di Francesco Xaverio Geminiani, Luigi Boccherini, Domenico e Giacomo Puccini, Alfredo Catalani, Gaetano Luporini e Gaetano Giani-Luporini, componendo un percorso che dalle radici settecentesche della tradizione musicale della nostra città giunge fino al Novecento, mettendo in luce la ricchezza e la continuità di un patrimonio artistico profondamente legato a Lucca.

In apertura, la Sonata per violino in si b maggiore di Francesco Xaverio Geminiani, cui seguirà la Sonata per pianoforte e violino in si b maggiore op. 5 n. 1 G 25 di Luigi Boccherini. Il concerto proseguirà con l’Andantino dalla Sonata per pianoforte e violino di Domenico Puccini; per pianoforte solo, il Canto di primavera di Alfredo Catalani, la Fuga in do maggiore Sc 108 di Giacomo Puccini e la Gavotta di Gaetano Luporini. Dopo l’Adagio per violino solo di Gaetano Giani-Luporini, il concerto si concluderà con l’Allegro molto dalla Sonata n. 5 in sol minore G 29 di Luigi Boccherini per pianoforte e violino.

Gli artisti incontreranno inoltre gli studenti delle scuole superiori nel corso della conferenza-concerto programmata per sabato (3 ottobre) alle 10 al Teatro San Girolamo. Il costo dei biglietti per il concerto è di 10 euro, in vendita alla biglietteria del teatro e online su TicketOne.