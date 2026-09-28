L'incontro|
Over the Real, ospite la prima persona riconosciuta come cyborg. Neil Harbisson accoglie gli studenti del Passaglia alla sua masterclass
Durante la masterclass molti studenti hanno potuto interagire con Neil Harbisson e informarsi sulla cyborg art
Si è tenuta stamani (28 settembre) l’attesa masterclass dell’artista britannico Neil Harbisson, considerato l’unica persona al mondo riconosciuta come cyborg. Grazie ad un’antenna impiantata sulla testa, Harbisson affetto da acromatopsia, un difetto visivo che riduce al visione ad una scala di grigi, trasforma i colori in vibrazioni e suoni.
La masterclass dell’artista è inserita all’interno del festival internazionale Over the real, dedicato alla videoarte e alla multimedialità. A partecipare anche alcune classi della scuola Passaglia.
“In questa masterclass mi è stato chiesto di parlare cyborg art, quindi nuovi organi per nuove percezioni della realtà interna – spiega Neil Harbisson -.Questo è un esempio, è un antena che mi permette di sentire i colori dall’infrared agli ultravioletti. La masterclass è andata benissimo, mi è piaciuta enormemente l’interazione, la grande quantità di domande che mi è stata posta, il dialogo che si è creato con questi ragazzi è molto promettente per le nuove generazioni”.
A livello artistico la sua arte come si sviluppa?
“L’opera d’arte per me è proprio la modifica del cervello – precisa Harbisson -, quindi la possibilità di percepire ‘altro’, che prima non era percepibile. E’ questa l’arte per me”.
Il programma del festival Over the real proseguirà domani (29 settembre) con le proiezioni internazionali di Connected Minds a Lucca e, alle 21 al MuSA di Pietrasanta, con le performance Lenire i dolori di Alice Zoe Bresciani e Human Machine, concerto nel quale musicisti, sistemi digitali e immagini generate dal vivo dialogano in tempo reale. Mercoledì (30 settembre), a Pietrasanta, Olmo Cuarón terrà la masterclass Animazione come opera d’arte totale, mentre in serata San Micheletto ospiterà le dieci opere finaliste del Premio Over the real 2026.