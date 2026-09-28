Over the Real, ospite la prima persona riconosciuta come cyborg. Neil Harbisson accoglie gli studenti del Passaglia alla sua masterclass

“In questa masterclass mi è stato chiesto di parlare cyborg art, quindi nuovi organi per nuove percezioni della realtà interna – spiega Neil Harbisson -.Questo è un esempio, è un antena che mi permette di sentire i colori dall’infrared agli ultravioletti. La masterclass è andata benissimo, mi è piaciuta enormemente l’interazione, la grande quantità di domande che mi è stata posta, il dialogo che si è creato con questi ragazzi è molto promettente per le nuove generazioni”.