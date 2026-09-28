L'appuntamento|
Per San Michele un pomeriggio con i Lucchesi nel Mondo dedicato all’identità della città
Al Castello di Porta San Pietro il video ‘Quando s’andava a Lucca a piglià il garbo’ e la presentazione del ‘Vocabolario lucchese’
Con l’ultima fiera del Settembre – quella di San Michele (o delle carogne) una iniziativa per dedicare un pomeriggio alla memoria della città, alla sua storia ed identità.
Domani (29 settembre) alle 17,30, al Castello di Porta San Pietro, sede dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, sarà proiettato il video Quando s’andava a Lucca a piglià il garbo – Amarcord tra i rioni cittadini, realizzato da Simonetta Simonetti e Michela Sorbi Girolami.
Un viaggio nella Lucca di un tempo, attraverso immagini e testimonianze che riportano alla vita quotidiana nei quartieri cittadini, alle abitudini, agli incontri e a un modo di vivere la città che appartiene alla memoria di tante generazioni.
Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il Vocabolario Lucchese – Chi più ne ha… più ne metta di Simonetta Simonetti, una raccolta dedicata alle parole e alle espressioni della parlata lucchese, molte delle quali rischiano oggi di perdersi insieme alle consuetudini e ai contesti nei quali sono nate.
L’iniziativa vuole essere anche un’occasione per ritrovarsi e riscoprire, con leggerezza e un po’ di nostalgia, una parte della storia più quotidiana di Lucca: quella fatta non soltanto di luoghi e avvenimenti, ma anche di voci, parole, personaggi e modi di dire tramandati nel tempo.
L’appuntamento è promosso dall’associazione Lucchesi nel Mondo, dall’associazione Porta di Borgo e dal Centro socio culturale Chiavi d’oro, nell’ambito di Vivi Lucca Events, con il Comune di Lucca.
L’ingresso è libero.