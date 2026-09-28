Per San Michele un pomeriggio con i Lucchesi nel Mondo dedicato all’identità della città

Domani (29 settembre) alle 17,30, al Castello di Porta San Pietro, sede dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, sarà proiettato il video Quando s’andava a Lucca a piglià il garbo – Amarcord tra i rioni cittadini , realizzato da Simonetta Simonetti e Michela Sorbi Girolami.

Un viaggio nella Lucca di un tempo, attraverso immagini e testimonianze che riportano alla vita quotidiana nei quartieri cittadini, alle abitudini, agli incontri e a un modo di vivere la città che appartiene alla memoria di tante generazioni.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il Vocabolario Lucchese – Chi più ne ha… più ne metta di Simonetta Simonetti, una raccolta dedicata alle parole e alle espressioni della parlata lucchese, molte delle quali rischiano oggi di perdersi insieme alle consuetudini e ai contesti nei quali sono nate.