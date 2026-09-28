L'appuntamento|
Suoni di Lucca a Palazzo Pfanner, la rassegna si chiude con l’esibizione di un duo pianistico
In concerto Luca Arnaldo Maria Colombo e Sugiko Chinen com musiche di Grieg, Rossini, Puccini, Schubert e un pot-pourri di Wolff
Mercoledì (30 settembre) alle 21, con il concerto del duo pianistico Luca A.M. Colombo & Sugiko Chinen, si conclude la 19esima edizione della rassegna musicale Suoni di Lucca a Palazzo Pfanner, rassegna che anche quest’anno ha raccolto un’ampia partecipazione di pubblico e un positivo consenso della critica.
Luca Arnaldo Maria Colombo e Sugiko Chinen hanno fondato il loro duo in occasione di un concerto a Milano nel 1995 e da lì hanno iniziato un’intensa attività concertistica che li ha portati a tenere concerti in tutta Europa (Italia, Francia, Spagna, Austria, Polonia, Norvegia e Repubblica Ceca) ed in Giappone, prendendo parte a stagioni concertistiche e festival internazionali. La ricchezza della tavolozza timbrica, l’eleganza del fraseggio e la delicatezza delle sfumature sono proprio le caratteristiche peculiari del loro stile pianistico.
In programma musiche di Edvard Grieg, Franz Schubert, Gioachino Rossini, Gioachino Puccini e Pot-pourri di Bernhard Wolff
La rassegna musicale 2026 è stata organizzata dall’associazione Orchestra da Camera Luigi Boccherini nell’ambito delle manifestazioni del Settembre Lucchese con il patrocinio con il patrocinio di Comune di Lucca, Settembre Lucchese, Settecento Musicale Lucchese, Fondazione Cassa di Risparmio Lucchese ed Acli.
Alla fine dei concerti, al pubblico intervenuto, sarà offerta dalla Farmacia Novelli una degustazione del tipico liquore lucchese La biadina di Tista.
I concerti si terranno a Palazzo Pfanner in via degli Asili.
Ingresso ai concerti 10 euro. Per informazioni 389.6666693 – 338.6049990 – 0583.954029 e Orchestra da camera Luigi Boccherini.