Torna nelle chiese lucchesi la rassegna dedicata a Giacomo Puccini organista di Toscana Classica

Dopo il successo dell’anno passato, torna la rassegna di Toscana Classica dedicata a Giacomo Puccini organista: una pagina poco nota del grande compositore, che fin dall’adolescenza si cimentò con questo strumento. Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa è il titolo di questa seconda edizione che dal 2 ottobre al 22 novembre vedrà protagonisti fuoriclasse della tastiera quali Ferruccio Bartoletti, Gabriele Giacomelli, Manuel Tomadin, Maria Nacy, Olimpio Medori, Roberto Padoin e Marian Polin.

Tutti alle prese con strumenti storici di chiese lucchesi, gli stessi su cui il giovane Puccini mosse i primi passi. Il progetto si estende quest’anno alle chiese di Gragnano di Capannori e Sant’Anna e Santa Maria del Carmine a Pisa, dove sono conservati tre organi di pregio storico-artistico, non legati alla figura di Puccini ma adattissimi all’esecuzione della sua musica. I concerti sono a ingresso libero e al programma si aggiungono due appuntamenti speciali con l’Orchestra da Camera Fiorentina e l’Orchestra Toscana Classica.

I biografi del maestro riportano che il giovane Giacomo, prima di trasferirsi a Milano, suonava gli organi delle chiese di San Paolino, Santa Maria dei Servi, San Girolamo, San Pietro Somaldi e San Lorenzo a Farneta: su questi ultimi due strumenti è ancora visibile la sua firma. Proprio alla chiesa di San Lorenzo a Farneta renderà il via la rassegna, venerdì (2 ottobre) alle 21: organista e direttore d’orchestra di grande esperienza, Roberto Padoin spazierà dal tardo Barocco al tardo Ottocento, da Händel a Pachelbel, da Fischer a Galuppi. Giacomo Puccini è rappresentato con tre brani, tramandati nei manoscritti di alcune collezioni private, recentemente ritrovati e pubblicati.

Organista italiano tra i più premiati a livello internazionale, Manuel Tomadin sarà in concerto venerdì 9 ottobre alle 21 alla chiesa di Sant’Anna a Pisa. Perfetto l’organo realizzato da Nicomede Agati nel 1850 per esaltare pagine di Ponchielli, Rossini, Haydn, Spergher e Giacomo Puccini, in un viaggio che abbraccia due secoli di musica da tastiera in Italia e in Europa. In una lettera all’amico Alfredo Caselli, Giacomo Puccini ricorda i primi passi come organista della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Mutigliano. Un pregevole strumento costruito nel 1784 da Michelangelo Crudeli che tornerà a risuonare domenica 11 ottobre alle 17,30 grazie a Marian Polin. Musiche di Bach, Vivaldi, Frescobaldi, Marcello, Muffat e Puccini.

Altro legame stretto, quello tra Puccini e lo strumento della chiesa di San Pietro Somaldi, dove domenica 18 ottobre alle 17,30 siederà l’organista catalana Maria Nacy, con un programma incentrato sulla tradizione iberica e tedesca del Rinascimento e del Barocco, fino alla sua riscoperta nel Novecento. Da Antonio de Cabezón a Juan Cabanilles, da Christian Erbach a Hugo Distler, fino ovviamente a due sonate di Giacomo Puccini. Dedicato a compositori toscani invece il concerto di Olimpio Medori, altra eccellenza dell’arte organistica italiana, in programma venerdì 23 ottobre alle 21 alla chiesa di S. Maria Assunta a Gragnano, con musiche di Pasquini, Zipoli, Gherardeschi, Domenico Puccini e Giacomo Puccini.

Organista attivo in Europa e in America, Gabriele Giacomelli è ispettore onorario per la tutela e il restauro degli organi antichi della Soprintendenza di Firenze e Prato. Domenica 25 ottobre alle 18,30 sarà in concerto alla chiesa di Santa Maria del Carmine, dove è custodito il più antico e prezioso organo di Pisa, costruito nel 1613. Il repertorio – da Mozart a Puccini, da Scarlatti a Zipoli – è stato pensato proprio per valorizzare questo strumento storico, attraverso quattro secoli di musica. Si prosegue venerdì 30 ottobre alle 21 alla chiesa di San Francesco d’Assisi, a Piano di Conca, dove è conservato un organo su cui hanno volteggiato le mani del giovane Giacomo Puccini. Il programma scelto da Ferruccio Bartoletti rende omaggio al mito, aggiungendo pagine di Zipoli, Guglielmi e Domenico Puccini.

Come detto, non mancheranno due eventi speciali: Genesis è il poema sinfonico del compositore, matematico e scrittore israeliano Baruch Berliner che l’Orchestra da camera fiorentina presenterà martedì 27 ottobre alle 21 nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno a Pisa. Sul podio salirà Lior Shambadal, già direttore principale dei Berliner Symphoniker.

La rassegna si chiuderà nel segno della solidarietà, domenica 22 novembre alle 17 all’auditorium San Romano: musiche di Haydn e Saint-Saëns con l’orchestra Toscana Classica e gli allievi della Scuola di Musica QuattroquArti di Lucca, solisti Fabrizio Datteri e Nadia Lencioni al pianoforte, direttore Giuseppe Lanzetta. Sarà l’occasione per raccogliere fondi a sostegno di Un pozzo per Nicola, progetto in memoria del tifoso della Lucchese Nicola Landi, per la riabilitazione di un pozzo d’acqua in Etiopia, presso la scuola di Azzera. L’evento è inserito nel progetto Affido culturale per il benessere della persona condiviso da Associazione QuattroquArti, Musicalia Aps, Lions Club Lucca Host con Fondazione Butterfly Ets.

La rassegna Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa è realizzata con il contributo del ministero della cultura. Con il patrocinio di Comune di Lucca, Comune di Pisa, Centro Studi Giacomo Puccini, Rotary Club di Lucca, Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, Rotary Club Montecarlo-Piana di Lucca, Rotary Club Antiche Valli del Serchio e Rotary Club Viareggio Versilia. Direzione artistica Giuseppe Lanzetta, coordinamento artistico Gabriele Giacomelli. Programma e informazioni sul sito www.toscanaclassica.com.

Il recente ritrovamento di circa 60 brani organistici composti da Giacomo Puccini ha confermato quanto la sua attività di organista fosse in gioventù feconda di idee e di progetti, poi abbandonati per la carriera di operista. Del resto, la musica sacra e organistica era una tradizione radicata nella famiglia sin dai tempi di Giacomo Puccini, avo dell’operista, nato a Celle di Pescaglia nel 1712 e organista della cattedrale di San Martino. Lucca e tutto il circondario erano (e continuano a essere) ricchi di strumenti di grande bellezza, i più antichi dei quali risalgono all’epoca rinascimentale, quando la città, con Domenico di Lorenzo, era una delle capitali italiane nella fabbricazione degli organi.

In attività dal 1998, Toscana Classica è l’associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti ed ensemble musicali.