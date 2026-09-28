Turandot inaugura la stagione del Teatro Sociale di Como

Accolti dal soprintendente del Teatro Sociale di Como, Barbara Minghetti e dal sindaco di Como Alessandro Rapinese hanno partecipato alla serata il sindaco di Lucca Mario Pardini, presidente della Fondazione Giacomo Puccini, il direttore della Fondazione Luigi Viani, l’Amministratore unico e il direttore artistico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini Giorgio Angelo Lazzarini e Cataldo Russo.