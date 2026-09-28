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Turandot inaugura la stagione del Teatro Sociale di Como
Presenti alla prima il sindaco di Lucca Mario Pardini e i vertici della Fondazione Puccini e del Teatro del Giglio
Si è svolta giovedì scorso (24 settembre) la serata inaugurale della stagione d’opera 2026- 2027 del Teatro Sociale di Como, in scena Turandot edizione del centenario coproduzione Teatro del Giglio Giacomo Puccini, Teatri di OperaLombardia (Grande di Brescia, Sociale di Como, Donizetti di Bergamo, Ponchielli di Cremona, Fraschini di Pavia), Teatro Coccia di Novara.
Accolti dal soprintendente del Teatro Sociale di Como, Barbara Minghetti e dal sindaco di Como Alessandro Rapinese hanno partecipato alla serata il sindaco di Lucca Mario Pardini, presidente della Fondazione Giacomo Puccini, il direttore della Fondazione Luigi Viani, l’Amministratore unico e il direttore artistico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini Giorgio Angelo Lazzarini e Cataldo Russo.