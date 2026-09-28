Turandot, l’opera si fa prosa: successo all’auditorium di San Romano

Grande partecipazione all’auditorium San Romano di Lucca per Turandot, l’opera si fa prosa, lo spettacolo inserito nel calendario ViviLucca 2026, realizzato all’interno del corso T come Teatro e promosso dall’associazione Vengo anch’io – Astrolabio Lucca Ets. La serata ha registrato un pubblico eterogeneo: famiglie, giovani, appassionati di lirica e cittadini attratti da una proposta che unisce teatro, formazione e inclusione.

La fiaba pucciniana ha preso forma attraverso il lavoro di un gruppo di giovani attori guidati dalla sapiente regia di Emiliana Paoli, in una messa in scena che intreccia parola, gesto ed espressione corporea. Le coreografie di Flora Tomei hanno aggiunto una dimensione visiva che ha accompagnato il racconto con fluidità .

A rendere la serata ancora più suggestiva sono stati i momenti lirici eseguiti dal vivo: Alessandra Meozzi (Turandot), Angelica D’Agliano (Liù) e Giovanni Cervelli (Calaf), accompagnati al pianoforte dal maestro Giovanni Vitali, hanno riportato sul palco la musica di Puccini creando un dialogo tra opera e teatro contemporaneo .

Particolarmente convincente la prova d’insieme del folto cast (Alessandro Acampora, Anna Amaducci, Elettra Baldassari, Edoardo Bonfanti, Lapo Coluccini, Amir Gulzar, Grace e Luca Hamon, Giulia e Sara Luporini, Rebecca Marcucci, Gabriele Martinelli, Leonardo Pacifici, Aurora Pasquinelli, Alberto Papa, Anna Sanseviero, Francesca Tersitti, Irene Tognetti e Michele Venturi), festeggiato a fine serata dai convinti applausi della platea.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Fondazione per la Coesione Sociale Onlus e dalla Ortopedia Nardini, conferma la volontà di investire in percorsi culturali capaci di coinvolgere pubblici diversi e generare partecipazione attiva .

Dopo il successo lucchese, Turandot, l’opera si fa prosa verrà riproposto al Teatro di Valdottavo il 4 ottobre alle 18 e il 5 ottobre alle 14, in una pomeridiana dedicata alle scuole del territorio.