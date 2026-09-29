Lucca Film Festival|
Al cinema Astra la masterclass con Julian Schnabel: “Se le donne governassero il mondo, staremmo molto meglio”
Il regista si racconta al pubblico di Lff, tra arte e politica: “Credo che oggi viviamo nella perdizione, con Trump e quelli di laggiù”
Si è tenuta ieri pomeriggio (28 settembre) alle 18, presso il cinema Astra, la masterclass con il regista Julian Schnabel, moderata da Alessandro Romanini.
L’autore di La mano di Dante si è prestato ancora una volta sullo stesso palco dove ha ricevuto il premio alla carriera la sera prima, per esprimere alcune riflessioni sul cinema, l’arte e la contemporaneità e per rispondere ad alcune domande del pubblico.
“Il lavoro che si fa oggi è estremamente scadente. – afferma Schnabel – Ci sono cellulari dappertutto, tutti parlano con qualcuno, fanno qualcosa, ma bisogna stare nel presente per vivere. Pensa ai nostri figli, che crescono attaccati a questi computer: è molto difficile per loro avere un senso del tempo e della realtà, perché stiamo interferendo con la loro natura neurologica, con le cose naturali”.
Continua poi riguardo il suo lato da pittore: “Faccio film per cercare di comunicare qualcosa che non riesco a comunicare con la pittura. Ma non significa che quello che faccio nel cinema sia meglio della pittura: è solo una forma di comunicazione diversa. Il mio atteggiamento è che tutto ciò che non è in un film non esiste, e tutto ciò che non è in un dipinto non esiste, perché oggi siamo qui insieme, ma non ci saremo per sempre. Ho 74 anni, vivrò forse altri 26 anni, o meno: domani potrei essere investito da un autobus. Chi lo sa? Ma l’opera resta”.
Riguardo il mondo di oggi, il regista dichiara: “Di solito il passato si rappresenta in bianco e nero. Ma se pensi a Dante, pensi a cieli neri, a criminali che cercano soldi e si aggirano con i loro obiettivi. Credo che oggi viviamo nella perdizione, con Donald Trump e gli idioti di laggiù, e alcuni di quelli che dovrebbero governare i loro paesi. Nel film c’è anche una battuta: «La saggezza è femminile». Se le donne governassero il mondo, staremmo molto meglio”.
“Due giorni fa a Firenze mi hanno dato un premio e, credo, le chiavi della città. Ero seduto nel Salone dei Cinquecento, con tutti quei dipinti di battaglie. E sapete perché mi danno un premio? Perché gli italiani credono nell’arte, credono che sia una parte vitale e necessaria dell’esistenza. Negli Stati Uniti non è la stessa cosa. Posso garantirvi che Donald Trump non sa nulla di pittura. Nulla” conclude.
Nella stessa sera, si è svolta alle 21 la premiazione Nuovi protagonisti dedicata all’ospite Lorenzo Aloi, protagonista del film Rider, presentato in anteprima al cinema Centrale.
Questa sera (29 settembre), l’attore Giancarlo Giannini presenterà presso il cinema Astra, sempre alle 21, il nuovo film Baracoa.