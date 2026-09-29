Al cinema Astra la masterclass con Julian Schnabel: “Se le donne governassero il mondo, staremmo molto meglio”

Si è tenuta ieri pomeriggio (28 settembre) alle 18, presso il cinema Astra, la masterclass con il regista Julian Schnabel, moderata da Alessandro Romanini.

L’autore di La mano di Dante si è prestato ancora una volta sullo stesso palco dove ha ricevuto il premio alla carriera la sera prima, per esprimere alcune riflessioni sul cinema, l’arte e la contemporaneità e per rispondere ad alcune domande del pubblico.

“Il lavoro che si fa oggi è estremamente scadente. – afferma Schnabel – Ci sono cellulari dappertutto, tutti parlano con qualcuno, fanno qualcosa, ma bisogna stare nel presente per vivere. Pensa ai nostri figli, che crescono attaccati a questi computer: è molto difficile per loro avere un senso del tempo e della realtà, perché stiamo interferendo con la loro natura neurologica, con le cose naturali”.

Continua poi riguardo il suo lato da pittore: “Faccio film per cercare di comunicare qualcosa che non riesco a comunicare con la pittura. Ma non significa che quello che faccio nel cinema sia meglio della pittura: è solo una forma di comunicazione diversa. Il mio atteggiamento è che tutto ciò che non è in un film non esiste, e tutto ciò che non è in un dipinto non esiste, perché oggi siamo qui insieme, ma non ci saremo per sempre. Ho 74 anni, vivrò forse altri 26 anni, o meno: domani potrei essere investito da un autobus. Chi lo sa? Ma l’opera resta”.

Riguardo il mondo di oggi, il regista dichiara: “Di solito il passato si rappresenta in bianco e nero. Ma se pensi a Dante, pensi a cieli neri, a criminali che cercano soldi e si aggirano con i loro obiettivi. Credo che oggi viviamo nella perdizione, con Donald Trump e gli idioti di laggiù, e alcuni di quelli che dovrebbero governare i loro paesi. Nel film c’è anche una battuta: «La saggezza è femminile». Se le donne governassero il mondo, staremmo molto meglio”.

“Due giorni fa a Firenze mi hanno dato un premio e, credo, le chiavi della città. Ero seduto nel Salone dei Cinquecento, con tutti quei dipinti di battaglie. E sapete perché mi danno un premio? Perché gli italiani credono nell’arte, credono che sia una parte vitale e necessaria dell’esistenza. Negli Stati Uniti non è la stessa cosa. Posso garantirvi che Donald Trump non sa nulla di pittura. Nulla” conclude.

Nella stessa sera, si è svolta alle 21 la premiazione Nuovi protagonisti dedicata all’ospite Lorenzo Aloi, protagonista del film Rider, presentato in anteprima al cinema Centrale.