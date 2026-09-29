Al via la stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese

Un sorprendente quartetto di saxofoni con musica che va dal Romanticismo alle grandi colonne sonore, un appuntamento dedicato ai Quartetti di Šostakovič, un pianista vincitore del Concorso Busoni e un progetto che accosta la musica di Mozart a quella di Kurtág. Riprende il 10 ottobre la stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese tra programmi originali e graditi ritorni.

Il programma

Sabato (10 ottobre) sarà la prima volta a Lucca dell’Italian Saxophone Quartet, storico ensemble italiano che si distingue per una straordinaria flessibilità stilistica, capace come è di spaziare dal rigore della musica da camera al ragtime e al jazz crossover. In programma pagine che attraversano oltre un secolo di musica, da Singelée e Bozza a Galliano, Piovani e Morricone.

Sabato (24 ottobre) è in programma il recital pianistico di Roberto Cominati, già primo premio al concorso Busoni e presente nelle stagioni dei più importanti teatri del mondo come il Théâtre Châtelet di Parigi, il Kennedy Center di Washington, il Festival di Salisburgo. Il concerto si terrà straordinariamente al Teatro del Giglio – Giacomo Puccini ed è realizzato in collaborazione con Rotary Club Lucca, Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, Rotary Club Montecarlo – Piana di Lucca, Rotary Club Antiche Valli del Serchio, Rotary Club Vicopisano come evento di sensibilizzazione e sostegno al programma internazionale PolioPlus, mirato all’eradicazione della poliomielite. Per questo concerto gli abbonati alla Stagione dell’Aml avranno garantito un posto in platea a teatro.

Sabato 7 novembre appuntamento con il Quartetto Guadagnini, impegnato per l’Associazione Musicale Lucchese nell’integrale dei quartetti di Šostakovič. Grazie alla collaborazione con il Centro studi Gaetano Giani-Luporini, in quel concerto sarà eseguito anche il Quartetto in sol minore di Gaetano Luporini.

La stagione si chiude sabato 21 novembre con il violinista Marco Rizzi e il pianista Simone Soldati, protagonisti del progetto Affinità elettive, una proposta musicale originale e raffinata che intreccia due mondi apparentemente opposti: la classica luminosità della musica di Mozart e l’essenzialità novecentesca degli aforismi per violino solo di György Kurtág, in occasione del centenario della sua nascita.