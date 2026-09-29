L'appuntamento|
Alla Cgil la presentazione del libro ‘Operaicidio’ dei giornalisti Bruno Giordano e Marco Patucchi
Parteciperanno anche il segretario generale della Cgil Lucca, Fabrizio Simonetti, e il segretario di Rifondazione Comunista Lucca, Giulio Strambi
Venerdì (2 ottobre), alle 17, nella sala conferenze della sede della Cgil Lucca (viale Luporini, 1115), verrà presentato il libro Operaicidio di Bruno Giordano e Marco Patucchi. Con i due giornalisti di La Repubblica ci saranno il segretario generale della Cgil Lucca, Fabrizio Simonetti, e il segretario di Rifondazione Comunista Lucca, Giulio Strambi, per dialogare dell’emergenza silenziosa raccontata nel libro, che continua a piagare l’Italia senza venire affrontata concretamente: quella degli infortuni sul lavoro.
Il volume
Nonostante l’Italia viaggi ad una media di tre infortuni mortali al giorno e di un infortunio al minuto, il tutto senza considerare quelli che rimangono nascosti a causa del lavoro nero, queste tragedie vengono continuate ad essere definite fatalità, quando invece si dovrebbe parlare, secondo gli autori, di assenza di coscienza e di senso di colpa. E mentre si continua a morire sul lavoro, le proposte di intervento e riforma, analizzate anche nel volume, continuano ad essere disattese. Con la forma di un dizionario enciclopedico che analizza approfonditamente il fenomeno degli infortuni sul lavoro, andando oltre al racconto meramente numerico e cronachistico, gli autori spiegano il suo significato sociale, economico ed umano, i costi che rappresenta, le responsabilità dietro ad esso e i possibili cambiamenti per arginarlo. Una particolare attenzione viene dedicata al versante oscuro degli infortuni: quelli che non vengono denunciati, le responsabilità dell’informazione per il linguaggio usato e i troppo frequenti silenzi dei media su questi avvenimenti, le famiglie delle vittime dimenticate, i processi che spesso si concludono con un nulla di fatto. Quella che viene raccontata, anche attraverso le testimonianze di vite, passioni ed affetti delle vittime sul lavoro è quindi definita una guerra civile che nessuno vuole vincere.
Gli autori
Bruno Giordano (Vittoria 1962): magistrato alla Corte di Cassazione, è stato pretore di Torino e Milano e giudice per le indagini preliminari e del dibattimento a Milano. Ha insegnato diritto penale, diritto amministrativo e diritto della sicurezza del lavoro all’Università degli studi di Milano. Direttore Generale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro negli anni 2021-2022, è autore di pubblicazioni giuridiche ed editorialista di La Repubblica. È stato presidente del Movimento per la Giustizia.
Marco Patucchi (Roma 1962): giornalista di La Repubblica dal 1991. Ha pubblicato i seguenti volumi: Maratoneti (Baldini & Castoldi 2010); La mia guerra non è finita (Baldini & Castoldi, 2011), da cui è stato tratto il film My war is not over di Bruno Bigoni (Altamarea film 2017); Popoli in corsa (Edizioni Correre 2016); Morire di lavoro (La Repubblica 2022); Due bambini e un sogno (La Repubblica 2024); La spia venuta dal nulla (Marlin 2024).