Alla Cgil la presentazione del libro ‘Operaicidio’ dei giornalisti Bruno Giordano e Marco Patucchi

Venerdì (2 ottobre), alle 17, nella sala conferenze della sede della Cgil Lucca (viale Luporini, 1115), verrà presentato il libro Operaicidio di Bruno Giordano e Marco Patucchi. Con i due giornalisti di La Repubblica ci saranno il segretario generale della Cgil Lucca, Fabrizio Simonetti, e il segretario di Rifondazione Comunista Lucca, Giulio Strambi, per dialogare dell’emergenza silenziosa raccontata nel libro, che continua a piagare l’Italia senza venire affrontata concretamente: quella degli infortuni sul lavoro.

Il volume

Nonostante l’Italia viaggi ad una media di tre infortuni mortali al giorno e di un infortunio al minuto, il tutto senza considerare quelli che rimangono nascosti a causa del lavoro nero, queste tragedie vengono continuate ad essere definite fatalità, quando invece si dovrebbe parlare, secondo gli autori, di assenza di coscienza e di senso di colpa. E mentre si continua a morire sul lavoro, le proposte di intervento e riforma, analizzate anche nel volume, continuano ad essere disattese. Con la forma di un dizionario enciclopedico che analizza approfonditamente il fenomeno degli infortuni sul lavoro, andando oltre al racconto meramente numerico e cronachistico, gli autori spiegano il suo significato sociale, economico ed umano, i costi che rappresenta, le responsabilità dietro ad esso e i possibili cambiamenti per arginarlo. Una particolare attenzione viene dedicata al versante oscuro degli infortuni: quelli che non vengono denunciati, le responsabilità dell’informazione per il linguaggio usato e i troppo frequenti silenzi dei media su questi avvenimenti, le famiglie delle vittime dimenticate, i processi che spesso si concludono con un nulla di fatto. Quella che viene raccontata, anche attraverso le testimonianze di vite, passioni ed affetti delle vittime sul lavoro è quindi definita una guerra civile che nessuno vuole vincere.

Gli autori

Bruno Giordano (Vittoria 1962): magistrato alla Corte di Cassazione, è stato pretore di Torino e Milano e giudice per le indagini preliminari e del dibattimento a Milano. Ha insegnato diritto penale, diritto amministrativo e diritto della sicurezza del lavoro all’Università degli studi di Milano. Direttore Generale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro negli anni 2021-2022, è autore di pubblicazioni giuridiche ed editorialista di La Repubblica. È stato presidente del Movimento per la Giustizia.