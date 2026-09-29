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Il cinema Centrale applaude Lorenzo Aloi: consegnato il premio ‘Nuovi protagonisti’

29 settembre 2026 | 11:53
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di Lorenzo Moretti

Lorenzo Moretti

Il cinema Centrale applaude Lorenzo Aloi: consegnato il premio &#8216;Nuovi protagonisti&#8217;

Sul palco del Lucca film festival Nicola Borrelli e il cast principale di ‘Rider’, capitanato da Davide Pavanello

Si è svolta ieri sera (28 settembre), alle 21, presso il cinema Centrale, la consegna del premio Nuovi protagonisti all’attore Lorenzo Aloi, seguita dalla proiezione del suo nuovo film Rider (2026).

Si è presentato al pubblico di Lucca film festival il cast principale di Rider, il primo film da regista di Davide Pavanello, in arte Dade, in collaborazione con Roan Johnson (non presente alla serata), interpretato da Lorenzo Aloi e Paola Gioia Kaze Formisano. Il presidente e direttore artistico del festival, Nicole Borrelli, ha moderato l’incontro.

Lucca Film Festival 2026 Giorno 3 Premio nuovi protagonisti Lorenzo Aloi

Il premio Nuovi protagonisti è stato realizzato dalla paper artist Martina Madrigali, che lo ha consegnato ad Aloi sul palco, tra grande entusiasmo e gratitudine di quest’ultimo.

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Questa sera (29 settembre), alle 21, al cinema Astra si terrà l’anteprima del film Baracoa, presentato da Giancarlo Giannini.

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