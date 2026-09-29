Il cinema Centrale applaude Lorenzo Aloi: consegnato il premio ‘Nuovi protagonisti’

Si è presentato al pubblico di Lucca film festival il cast principale di Rider, il primo film da regista di Davide Pavanello, in arte Dade, in collaborazione con Roan Johnson (non presente alla serata), interpretato da Lorenzo Aloi e Paola Gioia Kaze Formisano. Il presidente e direttore artistico del festival, Nicole Borrelli, ha moderato l’incontro.