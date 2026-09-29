La musica come incontro e scambio: 3 appuntamenti con Accoglienze di Oltremusica

Il primo appuntamento è venerdì 2 ottobre alle 19 in San Paolino a Lucca, con Church Choir Cantabile, Simonstad Sangkor e Zrinyi Choir

Venerdì 2 ottobre alle 19, nella Basilica di San Paolino torna Accoglienze, il progetto di Oltremusica Aps che attraverso cori, orchestre e formazioni giovanili provenienti da tutto il mondo trasforma la musica in occasione di incontro, conoscenza e scambio tra culture.

Protagonisti del primo appuntamento di ottobre saranno il Church Choir Cantabile, proveniente dalla Svezia, il Simonstad Sangkor, dalla Norvegia, e lo Zrinyi Choir, dall’Ungheria, riuniti a Lucca in collaborazione con il nono International Choir Festival di Montecatini Terme. Un concerto che racchiude pienamente lo spirito di Accoglienze: offrire alle giovani formazioni ospiti l’opportunità di incontrare Lucca e il suo patrimonio storico e artistico e, allo stesso tempo, offrire alla città la possibilità di conoscere attraverso la musica esperienze, sensibilità e tradizioni provenienti da realtà geograficamente lontane.

È questa reciprocità a caratterizzare da sempre il progetto. Accogliere non significa soltanto ospitare, ma creare uno spazio nel quale persone che parlano lingue diverse possano riconoscersi attraverso un linguaggio comune. Ogni formazione porta con sé la propria storia, il proprio repertorio e la propria cultura musicale; l’incontro con il pubblico e con la città trasforma così il concerto in qualcosa che va oltre la sola esibizione.

L’appuntamento del 2 ottobre apre inoltre un mese particolarmente ricco per Accoglienze, che vedrà arrivare a Lucca e sul territorio altre importanti formazioni giovanili internazionali.

Domenica 11 ottobre alle 17,30, all’Auditorium di San Romano a Lucca, sarà protagonista la Tanglin Trust School di Singapore, che tornerà a esibirsi anche lunedì 12 ottobre alle 21 nella Chiesa dei Santi Quirico e Giuditta a Capannori. Il calendario di ottobre si concluderà lunedì 19 ottobre alle 17,30, nuovamente nella Basilica di San Paolino, con i giovani della Bedford Modern School, provenienti dall’Inghilterra. Dalla Scandinavia all’Europa centrale, da Singapore all’Inghilterra: quattro appuntamenti che confermano la vocazione internazionale di Accoglienze e il lavoro portato avanti da Oltremusica per favorire, attraverso la pratica musicale giovanile, occasioni concrete di relazione tra persone e culture.