Libri gratis, riapre il bando

Da domani 30 settembre e fino al 22 ottobre, sarà aperto il bando Libri gratis per l’anno scolastico 2026-2027, contributo per l’acquisto di libri scolastici a favore degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di primo o secondo grado toscane o di regioni confinanti. Si tratta di una misura della Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì e per la quale la Regione si avvale della collaborazione degli Istituti scolastici e delle amministrazioni comunali e provinciali della Toscana.

I giovani iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, con un Isee uguale o inferiore a 15.800 euro, potranno ricevere un contributo per l’acquisto dei libri scolastici stabilito in maniera corrispondente al valore medio della dotazione libraria per classe frequentata: 309 euro per gli studenti di prima media, di 137 per quelli di seconda e terza, 348 euro spetteranno agli studenti di prima e terza superiore, 204 a quelli di seconda, 251 a quelli di quarta e quinta, 244 a quelli di sesta (ove previsto). Con la riapertura dei termini dell’avviso, si evidenzia che non sarà consentita la presentazione di una nuova domanda per gli studenti che siano già risultati “ammessi al contributo” nella graduatoria approvata. Sarà invece consentita la presentazione di una nuova domanda per i soggetti risultati “non ammessi al contributo”.