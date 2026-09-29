Lucca Film Festival, quinta giornata con l’anteprima italiana di ‘Les Héros du Louvre’

Quinta giornata, domani (30 settembre) della ventiduesima edizione del Lucca Film Festival, che si tiene fino al 4 ottobre a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il programma della giornata prevede come ospite della serata il regista Julian Temple. La giornata si apre alle 9,30 al Cinema Centrale la proiezione per gli studenti del film cubano Baracoa, opera prima di Luis Ernesto Doñas interpretato da Giancarlo Giannini che terrà un incontro alla fine del film, alla presenza anche di Doñas e del produttore Francesco Papa, moderato dal giornalista Giovanni Bogani. Presentato al Festival internacional de Cine de La Habana, dove ha vinto il premio collaterale della diversità Súmate e fuori concorso al Taormina Film Festival, Baracoa è interpretato anche da Carlos Luis González e Yadier Fernández e uscirà distribuito dalla White Lion Media di Federica Folli e Pete Maggi.

Il film racconta il viaggio attraverso la Cuba di oggi di due personaggi aegli antipodi: l’omofobo Pepe e la drag queen Estrellita. Compiere l’ultima volontà del padre italiano di Pepe di spargere le sue ceneri nella vecchia tenuta di famiglia, diventa un’imprevedibile avventura che avvicina mondi lontani, esteriori e interiori. Alle 9,30 al MuSA di Pietrasanta la masterclass di Olmo Cuaron, moderata da Alessandro Romanini, nell’ambito di Over The Real, il concorso internazionale dedicato alla videoarte. Alle 15 al Cinema Centrale, per il Concorso internazionale lungometraggi, curato da Stefano Giorgi e Mattia Fiorino, proiezione dello svedese The Quiet Beekeeper di Marcus Carlsson, storia di un apicoltore, di solitudine e legami famigliari, già film d’apertura della 49esima edizione del Göteborg Film Festival.

Alle 15 ma al complesso di San Micheletto continua la rassegna dedicata a Julian Schnabel con Miral, sua opera del 2010. Sempre alle ore 15 all’auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca la proiezione di Last rave a free party story, di Alessandro Ruggeri. Alle 17 al Cinema Centrale, per il Concorso internazionale lungometraggi, lo statunitense Ha-chan, Shake Your Booty! di Josef Kubota Wladyk, vincitore del Premio alla regia nella sezione Us Dramatic al Sundance Film Festival, interpretato da Rinko Kikuchi. La storia segue Haru, danzatrice nella vibrante scena del ballo di Tokyo. Quando un’improvvisa tragedia spezza il legame con il compagno di pista Luis, Haru sprofonda in un isolamento silenzioso e abbandona la danza.

Sempre alle 17 ma al complesso di San Micheletto, per rassegna dedicata a San Francesco, organizzata e coordinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in occasione dell’ottavo centenario della sua scomparsa, proiezione di Fratello sole, sorella luna diretto da Franco Zeffirelli (Italia/Regno Unito, 1972). Sempre alle 17 ma all’auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca la proiezione del film Joe Strummer: The future is unwritten, biopic del cantante dei Clash, parte della rassegna dedicata all’ospite della serata di domani, il regista britannico Julian Temple, regista tra i più noti in rapporto alla scena musicale punk-rock, a partire dagli anni Settanta e autore di diretto numerosi videoclip per Rolling Stones, Judas Priest, David Bowie, Duran Duran, Tom Petty, Bryan Adams, Depeche Mode e molti altri.

Alle 21 sempre all’auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca Julian Temple in persona presenta – moderato da Alessandro Romanini, il suo lavoro più famoso, La grande truffa del rock’n’roll. Girato nel 1979 dal 26enne Temple, il documentario racconta l’ascesa dei Sex Pistols dal punto di vista del manager Malcom McLaren, accusato dal cantante Johnny Rotten di aver manipolato contro di lui lo stesso film. Nonostante le accuse di parzialità scatenate nel pubblico, il lavoro inaugura la carriera di Temple come regista e autore di video musicali, caratterizzati dall’inconfondibile combinazione di found footage, animazione e sequenze girate appositamente.

Sempre alle 21 al cinema Centrale, l’anteprima Italiana del film francese Les Héros du Louvre, diretto da Elie Chouraqui, che incontrerà il pubblico del festival. Mentre scoppia la Seconda Guerra Mondiale e l’invasione tedesca si avvicina, a un guardiano notturno al museo del Louvre, viene affidato il compito di trasportare alcuni dei suoi tesori al di fuori di Parigi… Stesso orario, le 21 per la proiezione integrale al complesso di San Micheletto di tutti i corti del concorso Over The Real.

Negli anni, il Lucca Film Festival ha ospitato grandi nomi del cinema internazionale, ha omaggiato i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch, da Ethan Hawke e Susan Sarandon a Isabelle Huppert, da Rutger Hauer a George Romero, da Paolo Sorrentino a Willem Dafoe, da Chiara Mastroianni e Paul Schrader a Matthew Modine e Ruben Östlund ma anche Aleksandr Sokurov e Gaspar Noè, diventando un punto di riferimento culturale in Italia.