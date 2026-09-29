Lucca Summer Festival, il 17 luglio il debutto assoluto in città per i Muse

Cultura e Spettacoli

I Muse, una delle rock band più importanti degli ultimi trent’anni, debuttano al Lucca Summer Festival per la loro unica data italiana.

Sabato 17 luglio Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme porteranno a Lucca tutta la potenza del loro live, in un concerto che unirà oltre trent’anni di grandi successi alla musica del loro nuovo album The Wow! Signal.

Da sempre capaci di trasformare il concerto in un’esperienza di grande impatto, i Muse hanno costruito negli anni una reputazione straordinaria dal vivo, grazie alla potenza delle loro performance, alla forza di un repertorio che attraversa oltre trent’anni di carriera e a un rapporto con il pubblico che li ha portati sui palchi dei più importanti festival, arene e stadi del mondo.

Il concerto di Lucca arriverà inoltre in una nuova fase della loro carriera, aperta dalla pubblicazione di The Wow! Signal, il loro decimo album in studio, uscito nel giugno 2026 e arrivato direttamente al numero uno della classifica britannica.

Con il nuovo lavoro i Muse aggiungono un altro capitolo a un percorso musicale iniziato nel 1994 e caratterizzato dalla continua ricerca di nuovi territori sonori, mescolando rock, elettronica e suggestioni progressive senza mai rinunciare alla dimensione epica che ha reso immediatamente riconoscibile il loro sound.

In oltre trent’anni di carriera, i Muse hanno venduto più di 30 milioni di dischi nel mondo e conquistato alcuni dei più importanti riconoscimenti internazionali, tra cui due Grammy Awards, due Brit Awards, cinque Mtv Europe Music Awards, un American Music Award, undici Nme Awards e sette Q Awards.

A rendere ancora più speciale il loro debutto al Lucca Summer Festival sarà la location. Per la prima volta i Muse si esibiranno nello straordinario scenario dell’area mura storiche di Lucca, con le mura rinascimentali a fare da cornice mozzafiato.

L’arrivo dei Muse sarà così uno degli appuntamenti di punta dell’edizione che celebrerà il trentennale di Lucca Summer Festival, un’edizione speciale che si svolgerà interamente nell’area mura storiche.

Quello dei Muse è il terzo annuncio del cartellone 2027, dopo Take That, attesi a Lucca il 20 luglio, e Simply Red, che saranno protagonisti il 30 luglio.