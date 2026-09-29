appuntamento|
“Momento di condivisione e fraternità”: frère Alois Löser al Convegno pastorale diocesano
Il titolo di quest’anno è Radicati nel Volto. Inviati nel mondo
Radicati nel Volto. Inviati nel mondo. Si intitola così il Convegno pastorale diocesano 2026, che venerdì 2 ottobre dalle 18 alle 22,30 porterà al Seminario Arcivescovile di Monte San Quirico gli operatori pastorali delle varie comunità del territorio.
Nell’importante anniversario dell’elezione di Lucca ad arcidiocesi, l’occasione sarà per riflettere insieme sull’importanza della dimensione spirituale, cioè della relazione con Dio. Promosso dagli Uffici pastorali diocesani, l’appuntamento vuole sostenere le Comunità nell’impegno della trasmissione della fede ed ospiterà quest’anno la riflessione di frère Alois Löser, priore emerito della Comunità di Taizé, punto di riferimento mondiale per la preghiera e l’accoglienza.
“Sarà una serata speciale non solo per ascoltare – sottolineano dall’Ufficio evangelizzazione e catechesi – ma per vivere un autentico momento di condivisione e fraternità”. Maggiori informazioni su www.diocesilucca.it