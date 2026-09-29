Musica e memoria all’Ospedale di Massa: Marsili e Soldati raccontano e suonano Puccini

Una giornata di emozioni, grande narrazione e musica rara quella che si è svolta ieri pomeriggio (28 settembre) nella sala della musica dell’ospedale Apuane di Massa. L’evento Giacomo Puccini, la musica, il racconto ha visto protagonisti Massimo Marsili, in veste di narratore, e il pianista, Simone Soldati.

L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto Donatori di musica, nato quasi vent’anni fa nel reparto di Oncologia su impulso del primario Andrea Mambrini, che ha introdotto anche l’evento di ieri (28 settembre) a Massa. Con centinaia di organizzati sul territorio e una rete estesa a livello nazionale, l’associazione continua a promuovere l’esperienza musicale e l’arte come parte integrante della cura e del benessere di pazienti, familiari e personale sanitario.

Nel corso dell’incontro, Massimo Marsili – attuale presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, a lungo alla guida della Fondazione Giacomo Puccini e di recente insignito del prestigioso Premio Giacomo Puccini per la sua opera di divulgazione sul grande compositore lucchese – ha tratteggiato con delicatezza momenti significativi e aneddoti legati alla vita del compositore lucchese.

A fare da contrappunto a questa narrazione, la sensibilità del pianista Simone Soldati, artista di rilievo internazionale (già applaudito al Teatro alla Scala e al Palazzo del Quirinale) e tra i primissimi donatori ad abbracciare il progetto vent’anni fa. Soldati ha proposto al pubblico l’ascolto di rare composizioni originali per pianoforte, dai piccoli frammenti e appunti di studio giovanili del maestro fino ai brani che avrebbero poi ispirato le sue opere più celebri.