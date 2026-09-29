Nel weekend un piccolo festival del libro alla Biblioteca popolare di San Concordio

Un piccolo festival del libro con presentazioni, stand, laboratori e musica. La biblioteca popolare di San Concordio organizza il Bibliofestival nelle giornate di sabato (3 ottobre) e domenica (4 ottobre) prossimi, nella propria sede in via Urbiciani 362 a San Concordio, Lucca.

All’evento parteciperanno diverse case editrici lucchesi, tra cui Maria Pacini Fazzi Editore, Tralerighe Libri e Rider Comics, affiancate da scrittori e autori con incontri dedicati e letture per bambini. Il programma sarà arricchito da autoproduzioni, stand di artigianato e presidi delle realtà e associazioni del territorio.

“Nel prossimo fine settimana abbiamo organizzato questo piccolo festival del libro – spiega il presidente della Biblioteca Popolare, Simone Bracciali –. È un’occasione per ripartire con gli eventi e anche per salutare il vecchio spazio al piano terra di via Urbiciani 362″.

La Biblioteca Popolare, infatti, dovrà trasferirsi a breve al primo piano dello stesso edificio, dove avrà a disposizione due stanze. Al piano terra rimarrà un piccolo vano, mentre i restanti spazi saranno destinati a un’associazione che si occupa di assistenza agli anziani e che, secondo quanto comunicato dal Comune, necessita della rampa d’accesso per i propri utenti.

“Il trasferimento al piano superiore comporta maggiori difficoltà per l’accessibilità della Biblioteca Popolare – prosegue Bracciali –. Tra l’altro, da molto tempo collaboriamo con l’Associazione Italiana Persone Down e anche per loro la situazione diventerà più complessa. Siamo comunque soddisfatti perché la concessione degli spazi per la Biblioteca Popolare è stata rinnovata con la formula 4 anni più 4, che era quello che chiedevamo. Per questo motivo adesso salutiamo il piano terra, pronti a trasferirci al piano superiore”.

Il programma

Sabato 3 ottobre alle 15,30 Inaugurazione Bibliofestival 2026; alle 16 Presentazione del libro L’invenzione del Rosso di Valerio Cruciani (edizioni Fuorilinea), con la partecipazione dell’autore. Il libro racconta la storia di Eugenio Molinas Leiva, rifugiato politico a Roma dal 1979, nato in Paraguay, vissuto in Argentina, militante contro le dittature di quei paesi, intrecciata con la formazione personale e la crisi esistenziale dell’autore. Alle 18, Duo Nueve Puntos – Concerto di musiche argentine con violino e flauto; alle 19 momento conviviale; alle 22,30 chiusura primo giorno.

Domenica 4 ottobre: dalle 10 alle 13 laboratorio artistico per adulti con Pierluigi Puccini; alle 15 letture per bambini a cura di Elisa; alle 16 presentazione del libro Caporale dammi un soldo! di Nara Marrucci (Sea-Società Editrice Apuana) con la partecipazione dell’autrice, letture dell’attrice Stefania Bertoloni e accompagnamento musicale del cantautore Roberto Vella. Angiolino è un ‘piccolo’ uomo che attraversa suo malgrado una storia più grande di lui: le leggi razziali, la guerra, la resistenza, l’emigrazione, il lavoro in miniera, l’alluvione del ’66. Caporale, dammi un soldo! è il racconto della vita incredibile di un uomo qualunque; alle 18,30 chiusura Bibliofestival 2026.

Saranno presenti le case editrici: Artebambini (solo domenica), Biblioteca Franco Serantini, Centro di documentazione di Pistoia – Maria Pacini Fazzi (solo domenica) – Progetto Me Ti (solo domenica) – Rider Comics, Tralerighe libri. Ci saranno le pubblicazioni di: Barta, Cronache ribelli, Deriveapprodi, Edizioni Alegre, Ombre Corte, Red Star Press, Società editrice Apuana. Inoltre:Sara la Ruzza (Sara Di Giovanni), il volume Paolo Barsocchi. La coerenza del cambiamento (solo sabato), autoproduzioni, artigianato, Associazione degli Ivoriani di Lucca, Ri piantala e associazioni e realtà del territorio.