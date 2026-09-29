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Cultura e Spettacoli/
Nuovi ospiti e tante novità per i Comics: gli annunci in una presentazione aperta al pubblico
29 settembre 2026 | 19:27
L’appuntamento è domani (30 settembre) alle 11,30 all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino
Ad un mese dal via, Lucca Comics & Games lancia nuovi ed esclusivi contenuti in una presentazione aperta al pubblico, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, domani (30 settembre) alle 11,30.
L’appuntamento è all’auditorium della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino 7 dove il festival, insieme a molti dei suoi partner lucchesi, annuncerà ancora nuovi ospiti e tantissime novità, in vista del sessantennale. Tra i presenti anche il sindaco di Lucca Mario Pardini e il maestro pasticcere Damiano Carrara.