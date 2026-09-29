Nuovi ospiti e tante novità per i Comics: gli annunci in una presentazione aperta al pubblico

L’appuntamento è all’auditorium della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino 7 dove il festival, insieme a molti dei suoi partner lucchesi, annuncerà ancora nuovi ospiti e tantissime novità, in vista del sessantennale. Tra i presenti anche il sindaco di Lucca Mario Pardini e il maestro pasticcere Damiano Carrara.