Parte con il libro ‘La salute in un angolo’ di Martina Benedetti la 32esima edizione di LuccAutori

Al via sabato (3 ottobre) alle 16 la 32esima edizione di LuccAutori – Premio Racconti nella Rete alla Biblioteca civica Agorà.

Affrontando il tema Salute, bene comune: il ruolo del giornalismo e il sistema sanitario pubblico Martina Benedetti presenta La salute in un angolo.

Intervengono Anna Benedetto, Segretaria del consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, i giornalisti Luciano Gallo, Sirio Del Grande, Demetrio Brandi presidente di LuccAutori e del premio Racconti nella Rete. Modera Maria Elena Marchini. L’incontro, che nasce come corso di formazione per giornalisti, intende fare il punto sulla narrazione del sistema sanitario pubblico così come percepito sui media, per parlare del ruolo del giornalismo e del diritto/dovere a una corretta informazione sanitaria.

Si parlerà anche dei fenomeni di disinformation, misinformation e fake news in ambito sanitario. Saranno quindi affrontati argomenti come la diffusione di notizie, la protezione delle persone malate, le criticità del sistema sanitario visto da fuori e anche da dentro, grazie alla presenza di Martina Benedetti, infermiera e divulgatrice, che racconta la sua visione.

Crisi e futuro del nostro servizio sanitario. La possibilità di curarsi sta diventando sempre più beneficio di pochi? Il Servizio Sanitario Nazionale riesce a garantire ancora il diritto alla salute? Una riflessione acuta scritta da un’infermiera e divulgatrice scientifica e corredata da interviste a esperti e voci autorevoli. Il diritto alla salute è il fondamento di una società giusta. Ma cosa succede quando il Servizio Sanitario Nazionale viene smantellato pezzo dopo pezzo? La salute in un angolo è un viaggio nella Sanità italiana, tra riduzione dei finanziamenti, privatizzazioni e disuguaglianze crescenti.

Con la lucidità e la passione di chi vive la situazione dall’interno, Martina Benedetti racconta la crisi del nostro sistema sanitario smontando narrazioni politiche fuorvianti e proponendo soluzioni concrete per restituire al cittadino una sanità pubblica forte e universale. Un libro necessario per chi non vuole arrendersi a un futuro in cui le cure diventano un privilegio per pochi.

Evento in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Toscana, Fondazione Giornalisti Toscana e Circolo della Stampa di Lucca.