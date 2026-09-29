Passa da Lucca ‘Fabriano All Around’: un carosello dedicato a chi ama esprimersi attraverso le arti grafiche

Con l’avvicinarsi dell’autunno torna il piacere di dedicarsi alla creatività: disegni, acquerelli, collage e soprattutto carta, fogli di ogni tipo e colore per lasciare libero sfogo alla fantasia e alla voglia di dare vita a forme e oggetti che ognuno di noi, bambino o adulto, si porta dentro. Fino all’11 ottobre tutta l’Italia da nord a sud, isole comprese, sarà percorsa da Fabriano All Around 2026, un carosello di colori e di energia dedicato a coloro che ad ogni età amano esprimersi attraverso le arti grafiche e le attività manuali.