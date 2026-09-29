L'evento|
Passa da Lucca ‘Fabriano All Around’: un carosello dedicato a chi ama esprimersi attraverso le arti grafiche
‘Viaggio in Italia. Cartoline da Lucca’, il laboratorio di geografia poetica per bambini, ragazzi e adulti sarà protagonista in San Micheletto
Con l’avvicinarsi dell’autunno torna il piacere di dedicarsi alla creatività: disegni, acquerelli, collage e soprattutto carta, fogli di ogni tipo e colore per lasciare libero sfogo alla fantasia e alla voglia di dare vita a forme e oggetti che ognuno di noi, bambino o adulto, si porta dentro. Fino all’11 ottobre tutta l’Italia da nord a sud, isole comprese, sarà percorsa da Fabriano All Around 2026, un carosello di colori e di energia dedicato a coloro che ad ogni età amano esprimersi attraverso le arti grafiche e le attività manuali.
Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, entrambi i giorni dalle 9,30 alle 17,30, nel chiostro del complesso monumentale di San Micheletto (via San Micheletto, 3), sarà il momento di Viaggio in Italia. Cartoline da Lucca, laboratorio di geografia poetica per bambini, ragazzi e adulti.