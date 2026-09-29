Il contest|
Premio Mario Tobino per le scuole, aperte le iscrizioni
Il concorso è rivolto a primarie, secondarie di primo e secondo grado della provincia per approfodire e conoscere i testi
Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione premio Mario Tobino per le scuole – 21esima edizione
Il concorso è rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della provincia di Lucca per dare occasione di approfondimento e conoscenza dei testi dello psichiatra e scrittore Mario Tobino.
Agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e agli studenti delle classi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado della provincia di Lucca viene proposto di raccontare un romanzo di Mario Tobino attraverso un podcast.
Ogni gruppo di classe o interclasse, formato da un minimo di 3 studenti a un massimo di 10 studenti, dovrà essere guidato da un docente referente per realizzare un podcast con una lettura (a una o più voci) e con l’inserimento di musiche, rumori, effetti sonori, del racconto di Mario Tobino La bella Zivena tratto dalla raccolta La gelosia del marinaio (Tumminelli, 1942) e L’Alberta di Montenero (Nuova Accademia, 1965).
Ogni gruppo di classe o interclasse, formato da un minimo di 3 studenti a un massimo di 10 studenti, dovrà essere guidato da un docente referente per realizzare un podcast con una lettura (a una o più voci) e con l’inserimento di musiche, rumori, effetti sonori, del racconto di Mario Tobino Kinzica, l’eroina tratto dal volume Zita dei fiori (Mondadori, 1986)
Agli studenti degli istituti di istruzione di secondo grado della provincia di Lucca viene proposto di realizzare un book-trailer su un romanzo di Mario Tobino.
Ogni scuola individuerà uno o più gruppi di classe o interclasse che dovrà essere formato da un minimo di tre studenti a un massimo di 10 studenti, guidato da un docente di riferimento per realizzare un book trailer sul racconto lungo La ladra (Cde, 1984).
La Fondazione Mario Tobino si rende disponibile, previo appuntamento, ad incontrare alunni e docenti per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
La scadenza delle iscrizioni è fissata al 18 dicembre. Bandi scaricabili sul sito della Fondazione.