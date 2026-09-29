Tornano a Lucca ‘I Lunedì della Cultura’: un ponte tra i classici europei, la storia e le voci dei giovani

Sei sezioni tra grandi anniversari e innovazione: con “Docenti per un giorno”, gli studenti salgono in cattedra per far sentire la propria voce

I nomi che hanno fatto grande la cultura europea, la crisi della globalizzazione, Nicolò Machiavelli nel quinto centenario della morte. Tornano per il quarto anno, dedicati in particolare agli studenti delle scuole superiori, gli attesi appuntamenti con I Lunedì della Cultura, organizzati a partire dal 2023 dall’associazione culturale Amici di Enrico Pea insieme alla Provincia di Lucca e alla Società Dante Alighieri, comitato di Lucca, con il patrocinio del Comune di Lucca, della Fondazione Ricci di Barga, di Bibliolucca rete delle biblioteche e degli Archivi della Provincia di Lucca, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca , della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con la patnership della Fondazione Ragghianti.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina (29 settembre) nella sala giunta di Palazzo Ducale da Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca, Giovanna Bellora, presidente dell’associazione culturale Amici di Enrico Pea, Marina Giannarini, Berto Corbellini Andreotti e Claudia Santini, membri del comitato scientifico I lunedì della cultura dell’associazione Amici di Enrico Pea, e Paolo Razzuoli in qualità di co-organizzatore.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutte le associazioni che hanno collaborato – dichiara il presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci –. Pur nella loro diversità, sono riuscite a fare rete e a strutturare un’organizzazione pienamente all’altezza del patrimonio culturale della nostra città.”

Marcello Pierucci

I relatori che interverranno frequentano il Liceo Classico Niccoló Machiavelli, l’Istituto Tecnico Economico Francesco Carrara e il Liceo delle Scienze Umane Paladini, ovvero le scuole che hanno più intensamente partecipato alle attività culturali organizzate dall’associazione Amici di Enrico Pea.

Gli argomenti, scelti in piena autonomia dai giovani relatori, sono Michel Foucault (ambito filosofico), l’emofilia (ambito medico-scientifico), e i social media (ambito sociale e della comunicazione).

I nomi che hanno fatto grande la cultura europea. Di particolare rilievo lo spazio riservato dal comitato scientifico dell’Associazione ad alcuni grandi esponenti della cultura europea, nella fattispecie quella che ha contraddistinto l’età napoleonica, ossia il momento critico di passaggio dalla sensibilità neoclassica a quella preromantica. A rappresentarla, in ambito artistico, letterario e musicale, Antonio Canova e Jacques-Louis David, Jean-Jacques Rousseau, Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Gray, Vittorio Alfieri e Ludwig Van Beethoven.

La sezione conferma l’intento degli organizzatori di volgere lo sguardo oltre i confini della produzione letteraria italiana per orientarlo e aprirlo su alcuni dei più significativi contributi culturali europei e di rispondere, dunque, all’esigenza, quanto mai viva oggi, di un confronto con autori che, mentre arricchivano con le loro opere quelle medesime realtà di cui erano espressione, al contempo arricchivano la famiglia europea di valori e capacità di prospettiva che tuttora la contraddistinguono e ne costituiscono l’unicità. In un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo, segnato dalla crisi della globalizzazione e da vorticosi mutamenti geopolitici che ci trovano spesso impreparati, la scoperta o riscoperta della cultura europea, colta, in questo caso, nel suo divenire tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, può dunque rivelarsi uno strumento utile per rendere noi europei più consapevoli sia di quanto ci accomuna sia del fatto che le grandi sfide della contemporaneità non possono essere affrontate solo nell’ambito degli angusti confini nazionali.

Sei le sezioni progettate dall’associazione che, con l’attenzione rivolta soprattutto ai giovani, ha messo in cartellone anche un convegno dedicato alla storia contemporanea dal titolo Docenti per un giorno. L’evento, aperto alla partecipazione delle classi quinte delle scuole superiori, avrà come oggetto le modalità e la dinamica con le quali il fascismo in Italia ha edificato il proprio potere nell’ambito dello stato, delle istituzioni e della società.

“Diventare ‘docenti per un giorno’ non vuol dire ‘scimmiottare’ gli adulti: i tre candidati sanno bene di dover ribaltare il proprio ruolo abituale con impegno e serietà – ha spiegato Marina Giannarini –. Per i ragazzi si tratta di un’opportunità fondamentale: come mi ha confidato una mia allieva, aderire significa occupare uno spazio tradizionalmente riservato agli adulti, trovando finalmente il modo di farsi ascoltare“.

La sede degli incontri si conferma l’Antica Armeria di Palazzo Ducale (Cortile Carrara, 1, Lucca) con inizio sempre alle 17 e ad ingresso libero. La rassegna avrà il via lunedì 12 ottobre e culminerà lunedì 15 marzo.

Il programma

La prima sezione, nel contesto del programma 2026-27, per i suoi contenuti si configura come propedeutica alla terza dedicata a Ugo Foscolo, autore altamente rappresentativo del passaggio epocale dall’Illuminismo al Romanticismo e qui ricordato, nel bicentenario della morte, con le opere Ultime lettere di Jacopo Ortis, Sonetti e Dei Sepolcri.

Le due sezioni sono intervallate da una di nuovo conio, Arte e Cinema, che propone, sull’interazione fra pittura ed arte cinematografica, l’interessante e originale connubio tra il pittore Pierre-Auguste Renoir e suo figlio, il regista Jean Renoir.

Nell’ambito degli anniversari, non poteva mancare una sezione dedicata a Niccolò Machiavelli nel quinto centenario della morte: un’occasione per riflettere su uomo, politica e società attraverso le intramontabili opere dell’intellettuale fiorentino: Il Principe, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio e Mandragola.