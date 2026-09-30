L'evento|
A Palazzo Ducale poesia e musica per l’evento Unidel ‘Reinventiamo la pace’
L’appuntamento è per domani (1 ottobre) alle 16 in sala Tobino di Palazzo Ducale con l’iniziativa curata da Gianni Quilici
Uno spettacolo su un tema esplosivo, la guerra, su cui sono grandi le paure e l’impotenza dell’individuo. Verrà realizzato con la poesia, la riflessione, la musica attraverso una filiera di ipotesi e di suggestioni con Reinventiamo la pace. Promosso dall’Unidel (Università della terza età) giovedì (1 ottobre) alle 16, in sala Tobino, al piano terra del Palazzo Ducale.
L’iniziativa è curata da Gianni Quilici, poeta e critico poliedrico, con gli interventi di Elisa Bertoni, docente e critica di letteratura, Virginio Giovanni Bertini, ex sindacalista e poeta , che saranno intervallati dalla cornamusa e dalla chitarra del maestro di musica Alessandro Valli con Giacomo Bini, animatore culturale e poeta lui stesso.
“Vittorio Arrigoni – scrive Gianni Quilici – con il suo Restiamo umani ha rappresentato e rappresenta tutti coloro che per fare la pace preparano la pace e non la guerra. Preparare la pace per fare la pace non è vuoto sentimentalismo da anime belle, ma una precisa scelta culturale e politica che conduce a decisioni concrete in ogni campo del sociale, dall’economia alla scuola. Ciò che sta succedendo, infatti, è atroce e pericoloso. Mai come oggi siamo entrati decisamente in una fase inedita della nostra Storia: la possibilità di una terza guerra, una guerra nucleare, quella che, in due e tre minuti distruggerebbe, inimmaginabile Terra e popolazione. E mai come oggi le guerre sono tra umanità e disumanità, tra ragione e stupidità, tra l’enorme potenza militare, economica, finanziaria, tecnologica e mediatica di pochi e l’impotenza di miliardi di esseri che vogliono pace. Da qui il no alla guerra con tutto ciò che è affine ad essa: violenza, odio, intolleranza, discriminazioni assumendo ‘la pace’ come disarmo, e a livello interpersonale ascolto, confronto, fratellanza, sorellanza e infine amicizia, amore”.