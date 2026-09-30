A Palazzo Ducale poesia e musica per l’evento Unidel ‘Reinventiamo la pace’

L’iniziativa è curata da Gianni Quilici, poeta e critico poliedrico , con gli interventi di Elisa Bertoni , docente e critica di letteratura, Virginio Giovanni Bertini, ex sindacalista e poeta , che saranno intervallati dalla cornamusa e dalla chitarra del maestro di musica Alessandro Valli con Giacomo Bini , animatore culturale e poeta lui stesso.

“Vittorio Arrigoni – scrive Gianni Quilici – con il suo Restiamo umani ha rappresentato e rappresenta tutti coloro che per fare la pace preparano la pace e non la guerra. Preparare la pace per fare la pace non è vuoto sentimentalismo da anime belle, ma una precisa scelta culturale e politica che conduce a decisioni concrete in ogni campo del sociale, dall’economia alla scuola. Ciò che sta succedendo, infatti, è atroce e pericoloso. Mai come oggi siamo entrati decisamente in una fase inedita della nostra Storia: la possibilità di una terza guerra, una guerra nucleare, quella che, in due e tre minuti distruggerebbe, inimmaginabile Terra e popolazione. E mai come oggi le guerre sono tra umanità e disumanità, tra ragione e stupidità, tra l’enorme potenza militare, economica, finanziaria, tecnologica e mediatica di pochi e l’impotenza di miliardi di esseri che vogliono pace. Da qui il no alla guerra con tutto ciò che è affine ad essa: violenza, odio, intolleranza, discriminazioni assumendo ‘la pace’ come disarmo, e a livello interpersonale ascolto, confronto, fratellanza, sorellanza e infine amicizia, amore”.