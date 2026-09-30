Logo
artisti
calendario storico
finanzieri eroi
Guardia di Finanza
Lucca Comics and Games
sacrificio
servizio
tavole
Lucca

La novità

|
Cultura e Spettacoli
/

Anche la Guardia di finanza ai Comics con un il calendario storico interamente a fumetti

30 settembre 2026 | 18:19
Share0
di Redazione

Redazione

Anche la Guardia di finanza ai Comics con un il calendario storico interamente a fumetti

Sarà presentato nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre: all’interno storie di finanzieri eroi raccontate attraverso la nona arte

Anche la Guardia di Finanza sarà protagonista dell’edizione 2026 di Lucca Comics and Games.

Nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre la Guardia di finanza presenterà il suo calendario storico – edizione 2027, interamente a fumetti.

Storie di finanzieri-eroi, raccontate attraverso la nona arte, per avvicinare le nuove generazioni e comunicare i valori fondanti del Corpo: il coraggio, l’altruismo, la dedizione, il senso del dovere e di responsabilità, solo per citarne alcuni.

Dodici mesi, dodici tavole artistiche, firmate da dodici artisti di fama nazionale, illustrano, attraverso le strisce a fumetti, le azioni più significative compiute dai finanzieri, anche liberi dal servizio, talvolta fino al sacrificio della vita.