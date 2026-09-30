La novità|
Anche la Guardia di finanza ai Comics con un il calendario storico interamente a fumetti
Sarà presentato nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre: all’interno storie di finanzieri eroi raccontate attraverso la nona arte
Anche la Guardia di Finanza sarà protagonista dell’edizione 2026 di Lucca Comics and Games.
Nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre la Guardia di finanza presenterà il suo calendario storico – edizione 2027, interamente a fumetti.
Storie di finanzieri-eroi, raccontate attraverso la nona arte, per avvicinare le nuove generazioni e comunicare i valori fondanti del Corpo: il coraggio, l’altruismo, la dedizione, il senso del dovere e di responsabilità, solo per citarne alcuni.
Dodici mesi, dodici tavole artistiche, firmate da dodici artisti di fama nazionale, illustrano, attraverso le strisce a fumetti, le azioni più significative compiute dai finanzieri, anche liberi dal servizio, talvolta fino al sacrificio della vita.