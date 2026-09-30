l'incontro|
Artigianato dal passato al futuro, se ne parla all’Antica Zecca
A confrontarsi sul tema saranno il pittore e restauratore Alessandro Angeli, il sarto Qemal Selimi e il direttore di Confartigianato Imprese Lucca Roberto Favilla
Si chiama Artigianato dal passato al futuro il nuovo appuntamento promosso dall’associazione Lucca giallo & cultura per venerdì 2 ottobre alle 16,45 nell’Auditorium della Fondazione Antica Zecca di Lucca alla Casermetta San Donato delle Mura urbane.
Dopo l’introduzione affidata a Stefano Fiori, spazio agli ospiti che saranno moderati da Andrea Consorti. A confrontarsi sul tema saranno il pittore e restauratore Alessandro Angeli, il sarto Qemal Selimi e il direttore di Confartigianato Imprese Lucca Roberto Favilla. Ingresso libero.
“Sarà un modo – spiegano gli organizzatori – per confrontarsi sul variegato e straordinario mondo dell’artigianato partendo dal passato per analizzare lo stato dell’arte del periodo odierno finendo per interrogarsi sulle sfide future”.