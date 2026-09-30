Concerti di musica classica a lume di candela: si riparte da Villa Bottini

Prosegue a ottobre la terza edizione della rassegna di concerti di musica classica a lume di candela, un progetto che unisce bellezza, cultura e valorizzazione del patrimonio storico cittadino, inserito nel programma di eventi Vivi Lucca.

A settembre gli otto concerti tra Villa Bottini e la chiesa di Santa Caterina, insieme alla mostra d’arte dedicata a Giacomo Puccini, hanno riscosso un grande successo, accolti con entusiasmo e calore da un pubblico numeroso.

“La nostra missione è proporre programmi originali, che accostino i grandi nomi della storia della musica a compositori meno conosciuti, la cui musica non è meno bella e merita di essere ascoltata”, spiega Elisabetta Milos dell’associazione culturale Arte Infinita.

Il mese di ottobre si aprirà a Villa Bottini: domenica (4 ottobre) alle 19 e mercoledì 7 ottobre alle 21 risuoneranno le note dei concerti barocchi, con musiche di Bach, Vivaldi, Händel, Purcell e Pachelbel, eseguite da un ensemble cameristico d’eccellenza accompagnato da due splendide voci liriche.

La rassegna proseguirà nella chiesa di Santa Caterina, dove nelle serate del 15, 18, 21, 23 e 25 ottobre centinaia di candele accompagneranno un viaggio musicale attraverso l’Europa, tra stili e generi diversi: dalle grandi arie d’opera alle canzoni napoletane, fino alle pagine più raffinate della musica da camera.

Fedele allo spirito del festival Le più belle musiche del mondo, il programma riunisce compositori di epoche e Paesi diversi: Puccini, Bizet, Beethoven, Čajkovskij, Rachmaninov, Saint-Saëns, Fauré, Dvořák, Strauss, Massenet, Spontini, Tosti, De Curtis, Berlioz, Chausson, Satie, Rimskij-Korsakov, Berg, de Falla e García Lorca, in una serie di serate con programmi vari e sempre suggestivi. Gli eventi sono realizzati dall’Associazione Culturale Arte Infinita con il Patrocinio del Comune di Lucca.