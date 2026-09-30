Da Lucca al Paraguay: straordinario successo per il debutto del progetto ‘El Camino de la Ópera’

Il progetto della Puccini-Iocal unisce la lirica contemporanea italiana e sudamericana tra concerti, formazione e prestigiose collaborazioni istituzionali

Si è aperto con uno straordinario successo di pubblico, nella cornice del Teatro Tom Jobim nell’Ambasciata del Brasile ad Asunción (Paraguay), il progetto di cooperazione culturale internazionale El Camino de la Ópera. L’iniziativa costituisce l’estensione internazionale della Puccini International Opera Composition Academy Lucca (Puccini-IOCAL), guidata dal presidente e compositore Girolamo Deraco e dal regista e direttore esecutivo Alessandro Bianchi.

La serata del 29 settembre, il Puccini Chamber Opera Paraguay intitolato Nuevas Latitudes Líricas, ha visto l’esecuzione di opere liriche contemporanee firmate da compositori italiani e sudamericani, tra cui Nubes sunt pulchrae. Mysterium del Maestro Deraco su libretto di Bianchi e Blackout di Andrea Tinacci, il vincitore del Puccini Chamber Opera Compositon Competition (dedicato ai cent’anni di Turandot).

“Rinnovare la tradizione operistica pucciniana significa farne un linguaggio vivo e universale, capace di creare ponti tra continenti e culture differenti”, dichiarano Deraco e Bianchi.

Tra i protagonisti impegnati nelle produzioni e nel fitto calendario del progetto spiccano gli allievi della classe di composizione del Conservatorio Boccherini di Lucca, guidata da Girolamo Deraco, che sono al centro di un intenso scambio artistico e didattico con la classe di canto dell’Università di Asunción, guidata da Alejandra Meza, in un concerto di arie liriche dal titolo Pentas Sonoro.

Il momento più atteso della trasferta paraguayana andrà in scena il 6 ottobre al Teatro Ignazio Pane con il debutto in prima mondiale dell’opera inedita Michele – lettere liriche, composta da Girolamo Deraco su libretto di Girolamo Deraco, Alessandro Bianchi, Giuseppe Nicolò, Pedro Paredes con la regia di Alessandro Bianchi. L’opera si basa sui toccanti carteggi tra il celebre Maestro Giacomo Puccini e il fratello Michele, emigrato in Sud America e lì tragicamente scomparso in giovane età, portando alla luce una pagina intima e di profonda umanità.

L’evento si avvale di una vasta e prestigiosa rete di partner istituzionali italiani e internazionali: promosso da Puccini-Iocal insieme al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, vede la collaborazione dell’ambasciata d’Italia in Paraguay, dell’ambasciata del Brasile in Paraguay, del Centro cultural El Cabildo, dell’Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Simonetta Puccini, della Fondazione Cresci, di Experia aps, Cluster e Cilea Opera Festival.

Le attività di Puccini-Iocal proseguiranno, infatti, il 3 ottobre al Cine-Teatro Scala di Maputo (Mozambico) dove si terrà il monumentale Concerto della Pace (Concerto pela paz) in occasione del 34esimo anniversario dell’Acordo Geral de Paz. Con la direzione artistica di Girolamo Deraco e Kika Materula e in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Maputo, l’Orchestra e Coro Xiquitsi eseguiranno in prima mondiale il brano United We Sing, composto da Deraco, e Fantasia – per orchestra d’archi di Gabriele Marchetti.