Dal protocollista comunale all’icona pop Gineprio: Pantani fa tappa al Giglio con “Inimitabile”

Ubaldo Pantani, tra i volti più riconoscibili e versatili della comicità italiana, protagonista del Gialappa Show e di Che tempo che fa, arriva al Teatro del Giglio Giacomo Puccini giovedì 26 novembre alle 21 con Inimitabile, spettacolo atteso nei maggiori teatri italiani a partire dal mese di ottobre. La regia è del lucchese Nicola Fanucchi, mentre il testo porta la firma di Simone Tamburini.

Conosciuto dal grande pubblico soprattutto per le sue imitazioni televisive, Pantani porta sul palcoscenico un repertorio che supera i confini della caricatura dei personaggi celebri per allargare lo sguardo alla vita di tutti i giorni. In Inimitabile accanto a figure note come Lapo Elkann trovano così spazio il benzinaio del paese, il protocollista comunale, l’uomo dei preventivi e molti altri personaggi – tra cui il popolarissimo Gineprio – che, attraverso tic, manie, atteggiamenti e modi di parlare, finiscono per diventare protagonisti assoluti della quotidianità.

Il punto di partenza è una frase che ricorre spesso nel linguaggio comune: “Che personaggio!”. La utilizziamo per definire chi, nel bene o nel male, riesce a distinguersi dagli altri. Ed è proprio da questa osservazione che prende forma lo spettacolo: dietro ogni persona può nascondersi un personaggio e, a guardarla con sufficiente attenzione, la realtà può rivelarsi molto più comica di quanto immaginiamo.

Sul palco Pantani osserva l’umanità, ne raccoglie gesti, voci, contraddizioni e peculiarità e le trasforma in una successione di maschere e situazioni. L’imitazione diventa così non soltanto esercizio comico, ma anche uno strumento per raccontare abitudini, piccole ossessioni, automatismi e comportamenti che siamo prontissimi a riconoscere negli altri e molto meno disposti ad attribuire a noi stessi.

Per circa un’ora e mezza, Inimitabile conduce il pubblico in un viaggio tra risate e dubbi esistenziali tragicomici, giocando continuamente sul confine fra osservatore e osservato. Perché ridere degli altri è facile, ma basta cambiare prospettiva per scoprire che, agli occhi di qualcun altro, i veri “personaggi” potremmo essere noi.

È in questo continuo ribaltamento che lo spettacolo trova la propria cifra: le imitazioni diventano un modo per leggere la società, le sue stranezze e le sue contraddizioni, restituendo al pubblico un’immagine della realtà più leggera e, proprio per questo, immediatamente familiare.

Il protagonista

Ubaldo Pantani, attore, comico e imitatore, è nato il 31 marzo 1971 a Cecina, in provincia di Livorno, ed è cresciuto nel villaggio operaio della Solvay a Ponteginori, nell’Alta Maremma toscana, tra Volterra e il mare. Vive a Pisa, città nella quale ha studiato e si è laureato in scienze politiche con una tesi dedicata all’efficacia del linguaggio comico nell’apprendimento.

Allievo di Giorgio Albertazzi al Laboratorio d’arti sceniche di Volterra, da anni è uno dei protagonisti della comicità televisiva italiana. Ha lavorato a lungo sulle reti Rai, partecipando tra gli altri a Quelli che il calcio per dodici edizioni, e sulle reti Mediaset, dove ha preso parte al ciclo Mai dire con la Gialappa’s Band.

Nel corso della sua carriera televisiva ha costruito numerose imitazioni diventate popolari, dando volto e voce, tra gli altri, a Lapo Elkann, Massimo Giletti, Max Allegri, Gigi Buffon, Paolo Del Debbio e Mario Giordano. Nell’estate del 2019 ha condotto Vero e più vero, docu-reality in quattro puntate trasmesso su Rai2. Al cinema è stato diretto da Giovanni Veronesi, Luca Miniero e Fausto Brizzi.