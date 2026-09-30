Giancarlo Giannini protagonista sul red carpet del cinema Astra per il film ‘Baracoa’

Nella serata di ieri (29 settembre), alle 21, il Lucca film festival ha accolto presso il cinema Astra l’arrivo dell’attore Giancarlo Giannini, il regista Luis Ernesto Donas e il produttore Francesco Papa per la presentazione in anteprima italiana del film italo-cubano Baracoa (2025).

Il cast ha sfilato lungo il red carpet, unendosi allo staff del festival per alcune foto, tra cui Nicola Borrelli e Cristina Puccinelli, e gli sponsor, tra cui Paolo Tacchi.

Con la sala piena, l’incontro, moderato da Giovanni Bogani, ha introdotto il film, approfondendo l’esperienza di Giannini sul set cubano: “Nella prima versione della sceneggiatura il mio ruolo doveva essere molto più presente. Ho chiesto allo sceneggiatore di accorciarlo, perché i veri protagonisti del film sono i due ragazzi (Carlos Luis Gonzalez, Yadier Fernandez), bravissimi. Penso che con meno si faccia di più”.

Il regista Donas, sul perché si fosse rivolto a Giannini per il film: “Per questo personaggio serviva un attore che avesse il peso e lo sguardo di una persona che ha partecipato ad una rivoluzione e Giancarlo ha fatto, nella storia della recitazione mondiale, una rivoluzione propria”.

Questa mattina (30 settembre), Giannini non si è potuto presentare come da programma al cinema Centrale, alle 9,30, per la seconda proiezione del film.