Inizio ok per il nuovo talk alla Zecca di Lucca fra libri, tradizioni e opere pubbliche

Botanica, ma anche libri, tradizioni e opere pubbliche. Ha colto nel segno il primo appuntamento del nuovo salotto culturale ..un sabato azZECCAto… promosso e condotto dal giornalista Cristiano Consorti e che si è svolto nella sede della Fondazione dell’Antica Zecca di Lucca sulle Mura urbane guidata dal suo presidente Alessandro Colombini.

Hanno partecipato Marco Pardini, naturopata di scuola svizzera esperto in fitoterapia, divulgatore etnobotanico, conduttore televisivo su Noitv e scrittore, che ha parlato del suo ultimo libro Teo e il mercante di nuvole oltre che di botanica tra storia e curiosità; Ilaria Del Bianco dei Lucchesi nel Mondo che ha illustrato le sfide future dell’associazione, le ultime iniziative portate avanti e le celebrazioni per i 60 anni che cadranno nel 2028; l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lucca Nicola Buchignani che invece ha parlato di opere pubbliche, dall’asse suburbano allo stadio, dalla ex Manifattura tabacchi al progetto del parcheggio interrato davanti Porta Santa Maria e di tanto altro.